Несмотря на инфляцию, аномальную жару и лесные пожары, лето 2022 года стало удачным для французской туристической..

Туристы вернулись во Францию, несмотря на инфляцию и жару

Несмотря на инфляцию, аномальную жару и лесные пожары, лето 2022 года стало удачным для французской туристической индустрии. После двух лет пандемии местные курорты снова полны отдыхающих.

Улицы в культовом районе Монмартр опять оживлённые. Туристы заходят в сувенирные магазины, бронируют столики в ресторанах и делают селфи перед базиликой Сакре-Кёр.

[Грэм Клим, турист из США]:

«Два года назад мы планировали всей семьёй поехать сюда, в Париж, а также в другие страны Западной Европы. Но нам пришлось отменить планы на лето 2020 года. Так что это отложенная поездка». [Сабрина Пернер, туристка из Германии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Приятно; такое ощущение, что с наступлением лета COVID закончился. В Германии строже, когда дело доходит до коронавирусных правил. А здесь атмосфера более расслабленная, ощущается праздник».

Министр туризма Франции Оливия Грегуар говорит, что внутренний туризм тоже на высоте. В этом году в отпуск отправилось 35 миллионов французов.

Между тем, доходы французских отелей и ресторанов с банковских карт клиентов выросли на 10% по сравнению с 2019-м.

[Оливия Грегуар, министр туризма Франции]:

«Гостиничный и ресторанный бизнес на рекордно высоком уровне. То есть поток туристов восстанавливаются до уровня 2019 года».

Франция сильно зависит от туризма. Он приносит 8% национального ВВП и обеспечивает два миллиона рабочих мест.

[Хавьер Саррасин, официант]:

«В прошлом году мы в основном обслуживали французских клиентов. Но сейчас и в последние несколько месяцев клиенты в основном говорят на иностранном языке. Возвращение туристов мы ощущаем по языкам, на которых говорят в нашем кафе».

В 2019 году Францию признали самой посещаемой страной в мире. Сюда приехало почти 90 миллионов иностранных туристов.

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