Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ сократить добычу. Так, на лондонской бирже нефть марки Brent..

После договора ОПЕК+ о сокращении добычи цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ сократить добычу. Так, на лондонской бирже нефть марки Brent 5 октября стоила больше 93 долларов за баррель.

Сокращение стало самым значительным со времён пандемии COVID 2020 года. Его утвердили несмотря на напряжённость на рынке и противодействие сокращениям со стороны США и других стран.

Цены на нефть упали примерно три месяца назад со 120 до 90 долларов из-за опасений глобального экономического спада, повышения процентных ставок в США и укрепления доллара.

[Хайтам аль-Гаис, генеральный секретарь ОПЕК]:

«Мы не подвергаем опасности энергетические рынки. Мы обеспечиваем безопасность и стабильность на энергетических рынках. У всего есть цена. У энергетической безопасности тоже есть цена».

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В августе ОПЕК+ не достигла своей цели по добыче трёх миллионов 580 тысяч баррелей в сутки, поскольку несколько стран уже добывали намного меньше своих существующих квот.

Как ожидается, новые цели по добыче в основном будут возложены на основные страны Ближнего Востока во главе с Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом.

Между тем вице-премьер России Александр Новак заявил в среду, что Россия может сократить добычу нефти, чтобы компенсировать негативные последствия ограничения цен, введённого Западом.

[Абдулазиз бин Салман аль-Сауд, министр энергетики Саудовской Аравии]:

«Мы должны предоставить помощь рынку на весь год, на полные 14 месяцев, если потребуется. Однако, если что-то изменится, мы внесём коррективы. Если ситуация ухудшится, нам также придется внести коррективы».

Соединённые Штаты настаивали на том, чтобы производители ОПЕК+ не делали значительных сокращений. Аналитики считают, что это связано с тем, что Джо Байден надеется предотвратить рост цен на бензин в США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Они состоятся 8 ноября.

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