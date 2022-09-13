Кубинцы ищут доллары, а песо упал до 30-летнего минимума

Ридер Гонсалес помогает управлять небольшим кафе в туристическом центре Гаваны, столицы Кубы. Но делать это всё..

Ридер Гонсалес помогает управлять небольшим кафе в туристическом центре Гаваны, столицы Кубы. Но делать это всё сложнее, поскольку такие продукты, как молоко и мука, становятся на острове дефицитом.

В последние дни курс кубинского песо на чёрном рынке опустился до 30-летнего минимума. Теперь сложно найти даже самые базовые продукты.

Гонсалес вынужден покупать ингредиенты в долларовых магазинах. Но так как валюту купить сложно, он платит эквивалент в песо. И с каждым разом цены всё выше.

[Ридер Гонсалес, житель Кубы]:

«Пока растёт курс доллара, цены на товары тоже будут расти, поскольку магазины зависят от долларов. Валюта, от которой зависят цены, – это американский доллар».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Всё должно было быть не так. В начале августа власти Кубы спустя два года снова открыли валютные магазины для местных жителей и туристов. По их планам, это должно было пошатнуть «чёрный рынок». Тем не менее он не пострадал.

[Рикардо Торрес, экономист]:

«У кубинского центрального банка нет ресурсов для защиты этого обменного курса, потому что у него недостаточно долларов».

Туризм, экспорт и денежные переводы – ключевые источники столь необходимых кубинцам долларов. И все эти сферы не смогли восстановиться до допандемического уровня из-за американских санкций и кризиса в мировой экономике.

[Хулио Сесар, житель Кубы]:

«Инфляция очень большая. Раньше она тоже была высокой, но после фиксации курса стала только хуже. Власти установили курс в 110 кубинских песо за доллар. Но на чёрном рынке цена намного выше. Покупательская способность кубинцев сократилась. Если нет валюты, то дела плохи. В магазинах полнейший дефицит базовых товаров, да и всех остальных». [Моисес Гонсалес, житель Кубы]:

«Думаю, этот вариант, который предлагают власти, намного лучше, потому что не нужно рисковать на чёрном рынке. Так безопаснее». [Лугарди Виши, жительница Кубы]:

«Не могу ничего купить, слишком дорого. Если отправляют деньги из-за границы, то можно. Мне легче, иногда мне передаёт сестра. Но если нет, приходится выкручиваться, потому что всё очень дорого».

Экономисты считают, что одна из главных причин нехватки долларов на острове – это небывалый отток кубинцев в другие страны. Так, в прошлом году до 180 тысяч граждан страны прибыло тольк

Короткая ссылка на эту страницу: