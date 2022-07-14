Экономисты: в Германии начался социальный кризис из-за инфляции

В Германии начался социальный кризис, вызванный высокой инфляцией. Об этом говорят экономисты. По их мнению, власти..

В Германии начался социальный кризис, вызванный высокой инфляцией. Об этом говорят экономисты. По их мнению, власти должны подготовить пакет чрезвычайной помощи в размере 5,4 млрд евро. Он поможет смягчить удар по самым бедным слоям населения.

Исследования показывают, что малоимущие семьи Германии тратят почти две трети своих доходов на продукты питания, жильё и энергию. Что касается самых состоятельных немцев, то на это из их бюджета уходит около 45%.

[Марцель Фарчер, директор Института экономических исследований]:

«Это серьёзный кризис, который, вероятно, усугубится в ближайшие месяцы. Думаю, конец ещё не близко, особенно в отношении инфляции и цен, которые сильнее всего ударили по людям с низкими доходами».

Лучший и единственный механизм, как считают экономисты, – это повысить зарплаты и социальные выплаты безработным.

[Марцель Фарчер, директор Института экономических исследований]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Снижение инфляции не означает, что снизятся цены. Скорее, нам в ближайшие годы придётся привыкать к стабильно повышенным ценам на энергоносители и продукты питания. По всей видимости, мы уже никогда не достигнем докризисного уровня цен».

Курс американской валюты вырос до 20-летнего максимума по отношению к корзине валют. Одновременно курс евро опускался ниже одного доллара.

[Роберт Халвер, экономист]:

«Евро слабый из-за наших структурных проблем. ЕЦБ не пытается снизить инфляцию, повысив процентные ставки. Кроме того, Европа не может следовать своей классической бизнес-модели. Мы зависим от сырья из Китая и газа. Если их нет, то мы не можем производить, то есть производительность экономики на нуле».

В июне инфляция в Германии составила 8,2%. В мае она достигла 8,7%. Это самый высокий уровень почти за полвека.

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