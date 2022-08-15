Как привязанность к миске для еды помогла собаке покинуть приют

Брошенного щенка по кличке Оливер обнаружили в штате Теннеси в США и привезли в приют. Он мог выполнять команды и за это получал лакомства. Вероятно, раньше щенок жил в семье.



Пёс оказался ласковым и прижимался к прутьям своей клетки, чтобы его погладили. Сотрудники приюта заметили, что Оливер часто держит в пасти пустую миску.



Сотрудники центра спасения животных думают, что этому трюку пса мог научить бывший хозяин. А, возможно, пёсик боится потерять пустую миску, в которую могут снова положить еду.



Сотрудники приюта разместили фото собаки в соцсетях. Вскоре оно стало вирусным. Благодаря фотографиям пса с миской в зубах ему быстро подыскали новых хозяев. Но и рядом с ними он не расстаётся с миской.

