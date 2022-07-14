Японцы создали робота-змею для помощи в экстремальных ситуациях

Змееподобного робота на колёсах разработали японские инженеры. Его предназначение – помощь во время стихийных бедствий или..

Змееподобного робота на колёсах разработали японские инженеры. Его предназначение – помощь во время стихийных бедствий или других экстремальных ситуаций. Он может проникать туда, куда человеку не попасть, либо где опасно.

Помимо видеосъёмки, устройтсво может выполнять простые задачи – например, перекрыть кран.

Длина робота – 170 сантиметров, вес – десять килограммов. Он состоит из 17 так называемых суставов. Спереди и сзади – видеокамеры.

Управлять роботом можно с помощью джойстика. В движение его приводят 40 моторчиков. Он может подняться на ступеньку высотой в метр.

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[Мотоясу Танака, профессор Университета электрокоммуникаций]:

«В нижней части робота есть датчики, которые измеряют расстояние. Они помогают подниматься по ступенькам. Датчики определяют, находится ли каждое колесо на ступеньке или какое-то висит в воздухе. Поэтому робот перемещает суставы в нужное время и не ударяется о ступеньки».

Робот-змея пока не совершенен. В реальных условиях его ждут разные препятствия. Он может зацепится за провода или другие предметы. Кроме того, колёса эффективны не на всех поверхностях.

[Мотоясу Танака, профессор Университета электрокоммуникаций]:

«Если робот застрянет, и операция прервётся, это будет плохо. Поэтому очень важно придумать способы, которые помогут роботу справиться с трудностями и создать программу для управления системой. Сейчас мы над этим работаем».

Разработчики планируют подготовить робота-змею к практическому использованию за три года.

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