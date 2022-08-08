Жара оставила без самцов потомство черепах во Флориде

Морские черепахи Флориды столкнулись с гендерным дисбалансом. Учёные говорят, что из-за недавней жары песок на некоторых..

Морские черепахи Флориды столкнулись с гендерным дисбалансом. Учёные говорят, что из-за недавней жары песок на некоторых пляжах стал настолько горячим, что почти каждая родившаяся черепаха была самкой.

Связь пола с температурой изучают уже несколько лет. Исследования проводили в разных странах, например, в Австралии. И изучали не только черепах.

Зоологи говорят, что за последние четыре года не обнаружили среди молодняка ни одного самца.

[Мелисса Розалес, зоолог]:

«Морские черепахи, как и некоторые другие виды, например, крокодилы, зависят от температуры яиц. Из более горячего гнезда вылупляются самки, а из более прохладного – самцы. Результаты этого исследования опубликовали ещё в 2019 году».

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Эти выводы подтведили и в лабораторных условиях в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований. Так, если яйца черепах инкубировали при температуре ниже 28 градусов по Цельсию, то вылупившиеся детёныши были самцами, а если выше – то самками.

[Мелисса Розалес, зоолог]:

«С годами мы увидим резкое сокращение их популяции, потому что у нас просто нет генетического разнообразия. У нас нет соотношения самцов и самок, необходимого для успешного размножения».

При этом некоторым видам черепах, чтобы достичь половой зрелости, нужны десятки лет. Иногда 30-40.

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