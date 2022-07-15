На этих курсах учат, что делать с непослушными афро-волосами

На этих курсах в Австралии учат непростым парикмахерским премудростям. В Национальном институте драматического искусства в Сиднее..
Дата загрузки: 2022-07-15
Оказывается, мастеров с такими навыками очень не хватает. А спрос большой.
[Адинда Лей, выпускница курсов]:
«Теперь, если ко мне в кресло садится человек с тёмным цветом кожи, человек с кудрявыми волосами, я чувствую себя уверенно. Я хорошо разбираюсь в этой сфере и знаю, что делать».
Школу основала Синтия Симанго. Она говорит, что здесь учат не только практическим навыкам, но и тому, как правильно общаться с клиентами.
[Синтия Симанго, основательница курсов]:
«К сожалению, кудрявые волосы часто становятся причиной насмешек. Ко мне приходило очень много клиентов, которые жаловались, что их обзывали из-за их волос».
Курсы этой женщины можно назвать уникальными.
[Синтия Симанго, основательница курсов]:
«Наблюдается нехватка парикмахеров, которые специализируются на кудрявых волосах. Это обычное явление. Будь то простой салон или индустрия красоты в целом».
Модель Басиджа ещё в начале своей карьеры поняла, что во время фотосессий никто не знает, как уложить её волосы.
[Басиджа Алмаан, модель]:
«Я поняла, что в большинстве случаев лучше уже сразу приходить с готовой прической, поскольку когда кто-то пытался уложить мои волосы самостоятельно, выглядело не очень».
На курсах учат не только укладывать кудри. Здесь также преподают основы макияжа для тёмной кожи.
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