На этих курсах в Австралии учат непростым парикмахерским премудростям. В Национальном институте драматического искусства в Сиднее..

На этих курсах учат, что делать с непослушными афро-волосами

На этих курсах в Австралии учат непростым парикмахерским премудростям. В Национальном институте драматического искусства в Сиднее студентам показывают, как укладывать кудрявые и афротекстурированные волосы.

Оказывается, мастеров с такими навыками очень не хватает. А спрос большой.

[Адинда Лей, выпускница курсов]:

«Теперь, если ко мне в кресло садится человек с тёмным цветом кожи, человек с кудрявыми волосами, я чувствую себя уверенно. Я хорошо разбираюсь в этой сфере и знаю, что делать».

Школу основала Синтия Симанго. Она говорит, что здесь учат не только практическим навыкам, но и тому, как правильно общаться с клиентами.

[Синтия Симанго, основательница курсов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «К сожалению, кудрявые волосы часто становятся причиной насмешек. Ко мне приходило очень много клиентов, которые жаловались, что их обзывали из-за их волос».

Курсы этой женщины можно назвать уникальными.

[Синтия Симанго, основательница курсов]:

«Наблюдается нехватка парикмахеров, которые специализируются на кудрявых волосах. Это обычное явление. Будь то простой салон или индустрия красоты в целом».

Модель Басиджа ещё в начале своей карьеры поняла, что во время фотосессий никто не знает, как уложить её волосы.

[Басиджа Алмаан, модель]:

«Я поняла, что в большинстве случаев лучше уже сразу приходить с готовой прической, поскольку когда кто-то пытался уложить мои волосы самостоятельно, выглядело не очень».

На курсах учат не только укладывать кудри. Здесь также преподают основы макияжа для тёмной кожи.

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