Новый подводный парк открылся на Кипре

Первый подводный археологический парк открылся на Кипре. Он находится рядом с руинами древнего города Аматус. Туристам..

[Анна Деметриу, морской археолог и гид]:

«Проплывая над гаванью, которая находится на глубине от одного до четырёх метров, можно увидеть причалы и вход в гавань. Справа и слева растёт морская трава посидония. Также здесь плавают черепахи и рыба».

Первый подводный археологический парк открылся на Кипре. Он находится рядом с руинами древнего города Аматус. Туристам достаточно надеть только маску для плавания и можно рассматривать затонувшие сооружения гавани. Здесь также богатые морские флора и фауна.

На месте Аматуса первые люди поселились в 1100 году до нашей эры. А гавань построили примерно 2300 лет назад. Она занимает 30 тысяч квадратных метров. Здесь есть причалы, волнорез, а ещё три мола, сложенные из 5000 тяжёлых каменных блоков.

[турист]:

«Всё очень хорошо сохранилось. Глядя на простые сооружения гавани, можно мысленно нарисовать картину этого места в древности и понять, как всё было построено». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это замечательное приключение. Экскурсия превосходная. Мы многое узнали о древней гавани и морской жизни».

Учёные считают, что гавань могли использовать в военных целях. Во время её строительства остров Кипр стал центром конфликта между полководцами Александра Македонского. После смерти царя они разделили его империю в ходе серии войн.

Подводный археологический парк можно свободно посещать в любое время. Платные здесь только экскурсии.

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