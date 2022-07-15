Душераздирающая история, но с хорошим концом, произошла в заповеднике Кхауяй в Таиланде. Годовалый слонёнок упал в..

В Таиланде спасли слониху со слонёнком, упавших в яму

Душераздирающая история, но с хорошим концом, произошла в заповеднике Кхауяй в Таиланде. Годовалый слонёнок упал в яму, где проходит канализационная труба. Его мама-слониха буквально обезумела. Она охраняла детёныша и никого близко не подпускала.

На выручку животным пришли сотрудники национального парка, ветеринары и волонтёры. Слониху решили усмирить с помощью транквилизаторов. Итог стал неожиданным. Животное наполовину сползло в яму.

Слониху вытащили с помощью крана, но из-за стресса та упала в обморок. Привести её в чувство стоило немалого труда. Тем временем вытащили из ловушки и слонёнка. Ему пришлось подождать, пока мама придёт в сознание. После этого оба благополучно вернулись в лес.

Заповедник Кхауяй находится на северо-востоке страны. Его создали 60 лет назад, и он стал первым национальным парком Таиланда. Площадь заповедника – больше 2000 квадратных километров.

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Здесь произрастают вечнозелёные леса. В парке насчитывается 3000 видов растений, 320 видов птиц и почти 70 видов млекопитающих. В их числе медведи, индийские слоны, тигры, гиббоны и другие животные.

Заповедник внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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