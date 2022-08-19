27-летняя непалка Парвати Сунар по будням надевает форму и отправляется в школу вместе с двумя сыновьями...

Непалка села за парту вместе с сыном, чтобы стать умнее

[Парвати Сунар, школьница]:

«В юности я очень рано вышла замуж, и мы уехали в Индию. Раньше там все говорили по-английски. Мне было очень трудно, потому что я английского не знала».

27-летняя непалка Парвати Сунар по будням надевает форму и отправляется в школу вместе с двумя сыновьями. Молодая женщина решила вновь сесть за парту, чтобы закончить образование.

Женщина долго работала горничной, но потом уволилась и вернулась в Непал. Теперь ходит со старшим сыном в седьмой класс. Занимается прилежно, но звёзд с неба не хватает.

[Бхарат Баснет, директор школы]:

«Она не очень талантлива, но её сын способный. Он стал её опорой».

Одноклассники называют Парвати старшей сестрой, по-непальски – «диди». Относятся к ней по-доброму.

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[школьник]:

«Я помогаю диди в учёбе, и она тоже мне помогает. Если не делаю домашнее задание, она меня отчитывает».

После школы Парвати готовит дома еду, убирается и кормит коз. Несколько раз в неделю ездит с сыном в институт, чтобы позаниматься за компьютером.

[Парвати Сунар, школьница]:

«Работая в Индии, я осознала важность образования. Я поняла, что, получая знания, становлюсь умнее».

Парвати хочет закончить 12 классов. И надеется, что один из сыновей станет врачом.

Ну а пока женщина учится, её муж по-прежнему работает в Индии, чтобы прокормить семью.

В Непале живёт почти 30 миллионов человек. Грамотность среди мужчин составляет более 60 процентов, а среди женщин – примерно 50.

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