Чарли Стир – один из 14 школьников, который сможет начать работать сразу после окончания школы. Он..

Австралийских школьников учат на строителей и автомехаников

[Чарли Стир, участник программы]:

«Я с профессией пока не определился, поэтому хорошо, если я расширю кругозор».

Чарли Стир – один из 14 школьников, который сможет начать работать сразу после окончания школы. Он участвует в программе профессиональной подготовки в столице Австралии.

На курсах предлагают подготовку для таких сфер, как строительство, гостиничный бизнес, производство металлов и автомеханика.

Школьники проходят специальное обучение, которое поможет им в конечном итоге найти постоянную работу.

[Адриан Гиббинс, сотрудник Технологического института Канберры]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Так власти Канберры пытаются привлечь больше работников в те области, где их критически не хватает. Кроме того, такие курсы помогают определиться со специальностью уже в школьном возрасте.

[Ивет Берри, министр образования Австралийской столичной территории]:

«Работники наших школ лучше понимают, какие варианты доступны для молодых людей, они более чётко их формулируют, а школьники легче принимают решения».

В Ассоциации автомобильных продавцов говорят, что индустрия нуждается в помощи.

[Ричард Дадли, глава Ассоциации автомобильных продавцов]:

«Например, автомобилестроение – это не грязная отрасль, как многие считают. Это высокие технологии и компьютеризация на каждом этапе».

Программа действует уже три года. На неё выделили сотни тысяч долларов.

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