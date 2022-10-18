Австралийских школьников учат на строителей и автомехаников

Чарли Стир – один из 14 школьников, который сможет начать работать сразу после окончания школы. Он..
Дата загрузки: 2022-10-19
[Чарли Стир, участник программы]:
«Я с профессией пока не определился, поэтому хорошо, если я расширю кругозор».
На курсах предлагают подготовку для таких сфер, как строительство, гостиничный бизнес, производство металлов и автомеханика.
Школьники проходят специальное обучение, которое поможет им в конечном итоге найти постоянную работу.
[Адриан Гиббинс, сотрудник Технологического института Канберры]:
«Но их сразу не заставляют учиться всему и выполнять все обязанности штатного сотрудника».
Так власти Канберры пытаются привлечь больше работников в те области, где их критически не хватает. Кроме того, такие курсы помогают определиться со специальностью уже в школьном возрасте.
[Ивет Берри, министр образования Австралийской столичной территории]:
«Работники наших школ лучше понимают, какие варианты доступны для молодых людей, они более чётко их формулируют, а школьники легче принимают решения».
В Ассоциации автомобильных продавцов говорят, что индустрия нуждается в помощи.
[Ричард Дадли, глава Ассоциации автомобильных продавцов]:
«Например, автомобилестроение – это не грязная отрасль, как многие считают. Это высокие технологии и компьютеризация на каждом этапе».
Программа действует уже три года. На неё выделили сотни тысяч долларов.
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