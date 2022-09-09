Видеоролики тиктокера Топа Луечая стали хитами соцсетей в Таиланде. Он рассказывает, как можно сэкономить на еде...

Тайский тиктокер учит, как можно экономить на продуктах

Видеоролики тиктокера Топа Луечая стали хитами соцсетей в Таиланде. Он рассказывает, как можно сэкономить на еде. Блогер оптом покупает мясо, овощи и другие продукты. Потом делит на порции. Что-то замораживает, что-то просто кладёт в холодильник. Из этих ингредиентов делает разнообразные блюда и делится рецептами с подписчиками.

Топ перестал ужинать в ресторанах. В итоге теперь за месяц тратит на питание 4000 бат – это 110 долларов.

[Пхаттарадей Топ Луечай, блогер]:

«Мы решили уложиться в 4000 бат, чтобы проверить, сможем ли прожить на такие деньги, и всё получилось».

Экономить пришлось из-за растущей инфляции. Жизнь в Таиланде подорожала, и стало трудно откладывать деньги.

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Некоторые называют тиктокера скупым. Но он себя таким не считает.

[Пхаттарадей Топ Луечай, блогер]:

«Думаю, во время такого кризиса людям нужно изменить образ жизни. Если мы по-прежнему будем тратить столько, сколько раньше, то просто не выживем».

У блогера 100 тысяч подписчиков. Многие благодарны за полезные идеи.

[подписчица]:

«Я следовала его советам около двух месяцев и стала тратить на продукты в два раза меньше».

Тиктокер также советует подписчикам купить дополнительный холодильник для продуктов, приобретённых оптом.

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