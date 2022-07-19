Свадьба в Галичнике – наследие ЮНЕСКО в Северной Македонии

Каждый июль сотни туристов собираются в отдалённом горном селе в Северной Македонии. Свадьба в Галичнике –..

Каждый июль сотни туристов собираются в отдалённом горном селе в Северной Македонии. Свадьба в Галичнике – визитная карточка Балкан. Обычай находится под защитой ЮНЕСКО. Женитьбу проводят в Петров день.

Свадьба настоящая. При этом хотя бы один из молодых обязан быть родом из Галичника.

[гость]:

«Ощущение очень интересное, необычное. Всё внимание к молодожёнам. Наверное, это очень приятно».

Жениха по традиции бреет шафер.

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Невесте же важно первый взгляд на жениха сделать через кольцо. Это значит, что девушка выбирает его на всю жизнь. «Вижу тебя сквозь кольцо и проникаю в твоё сердце» – говорится в местной поговорке.

Молодые прибывают на церемонию верхом. Но перед этим намерение невесты испытывает шафер. За два дня будущая семья проходит 30 старинных обрядов, сопровождаемых игрой на традиционных инструментах.

[зрительница из Австралии]:

«У меня македонские корни, родители из Македонии. Я мечтала приехать сюда. В детстве я танцевала македонские танцы в таких же костюмах. Я так мечтала приехать и, наконец, я здесь».

Время танцев. Сначала женщины исполняют танец невесты. Затем мужчины, одетые в шерстяные костюмы и шапки, будто назло июльской жаре, исполняют тешкото – так называемый «тяжёлый танец». Он символизирует трудности, с которыми сталкиваются молодые семьи.

В древности мужчинам приходилось надолго уезжать из села. Искусные каменщики, плотники и художники – они работали на сезонных работах за границей. Так Галичник стал одним из крупнейших и зажиточных сёл Северной Македонии.

[зрительница из Австралии]:

«Я хотела бы быть частью этой общины, иметь возможность надевать костюмы и танцевать с ними. Это невероятная часть нашей истории, истории Северной Македонии. Я очень рада, что они продолжают это делать».

Завершает официальную церемонию венчание в церкви.

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