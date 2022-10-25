Звезду футбола Зинедина Зидана увековечили в восковой скульптуре

Новую восковую фигуру одного из величайших футболистов мира Зинедина Зидана сделали во Франции. Она украсит музей..
Дата загрузки: 2022-10-26
Новую восковую фигуру одного из величайших футболистов мира Зинедина Зидана сделали во Франции. Она украсит музей Гревен в Париже. Это уже вторая скульптура спортсмена, созданная для экспозиции.
[Зинедин Зидан, футболист]:
«Это меня тронуло. Впервые мою скульптуру показали в музее Гревен после (первой победы Франции на Чемпионате мира) в 1998 году. <…> Сегодня моя статуя снова здесь, на этот раз в костюме и с меньшим количеством волос. Это значит, моя жизнь продолжается, и я в восторге».
Зинедин Зидан – французский футболист и тренер с алжирскими корнями. Его профессиональная карьера началась в десять лет. Известность он обрёл, выступая за итальянский «Ювентус» и испанский «Реал Мадрид».
Зидан также привёл сборную Франции к победе на Кубке мира в 98-м году и одновременно сам стал чемпионом. В 2000-м завоевал титул чемпиона Европы.
Игрока трижды признавали лучшим футболистом мира и один раз – лучшим футболистом Европы. В 2004 году по версии УЕФА он стал лучшим футболистом за 50 лет.
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