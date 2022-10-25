Звезду футбола Зинедина Зидана увековечили в восковой скульптуре

Новую восковую фигуру одного из величайших футболистов мира Зинедина Зидана сделали во Франции. Она украсит музей..

Новую восковую фигуру одного из величайших футболистов мира Зинедина Зидана сделали во Франции. Она украсит музей Гревен в Париже. Это уже вторая скульптура спортсмена, созданная для экспозиции.

[Зинедин Зидан, футболист]:

«Это меня тронуло. Впервые мою скульптуру показали в музее Гревен после (первой победы Франции на Чемпионате мира) в 1998 году. <…> Сегодня моя статуя снова здесь, на этот раз в костюме и с меньшим количеством волос. Это значит, моя жизнь продолжается, и я в восторге».

Зинедин Зидан – французский футболист и тренер с алжирскими корнями. Его профессиональная карьера началась в десять лет. Известность он обрёл, выступая за итальянский «Ювентус» и испанский «Реал Мадрид».

Зидан также привёл сборную Франции к победе на Кубке мира в 98-м году и одновременно сам стал чемпионом. В 2000-м завоевал титул чемпиона Европы.

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Игрока трижды признавали лучшим футболистом мира и один раз – лучшим футболистом Европы. В 2004 году по версии УЕФА он стал лучшим футболистом за 50 лет.

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