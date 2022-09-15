Православные монастыри остаются важным культурным магнитом для сербов

Для многих сербов длинная и сложная история православного монастыря Баньска – отражение их собственной истории в..

Для многих сербов длинная и сложная история православного монастыря Баньска – отражение их собственной истории в Косово.

Его построили в 1313 году. Во время завоевания Балкан турками-османами он неоднократно подвергался набегам. Какое-то время даже был мечетью.

На рубеже XX столетия монастырь лежал в руинах. А в 90-х годах он вновь превратился в важный археологический объект и был взят под охрану государства.

В то время Сербия была одной из шести республик Югославии, а Косово, где преобладало албанское население, было её автономной северной провинцией.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Драголюб Тодорович, архитектор]:

«В процессе археологических раскопок были обнаружены остатки почти всех частей монастырского комплекса. Было установлено, что на момент его строительства это был самый большой монастырь в средневековой Сербии».

Затем Косово отделилось от Сербии. Это признало более 100 стран. Но Сербия не входит в их число. Тысячи сербов, которые остались на косовской территории, по-прежнему считают эти земли своим национальным центром, поскольку православных монастырей здесь сотни.

[Валентина Битулич, историк]:

«Роль церкви веками заключалась в том, чтобы через причастие, крещение, бракосочетание и другие священные обряды поощрять (сербский) народ, которому пришлось жить под турецким правлением (почти) 500 лет».

Сербы в основном проживают на севере Косова. И многие из них обращаются к церкви. А она открыто говорит, что им не стоит уезжать, и что косовская территория по-прежнему принадлежит Сербии.

[Милан Милетич, местный житель]:

«Церковь играет и всегда играла здесь большую роль, церковь управляет благотворительной столовой в Косово и помогает не только сербам, но и некоторым нуждающимся и бедным албанцам, цыганам и всем остальным, кто остался здесь жить».

Руководство ЕС говорит, что, если Косово и Сербия хотят продвинуться к членству в блоке, то им нужно нормализовать отношения.

Короткая ссылка на эту страницу: