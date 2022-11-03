ЮНЕСКО: ледников в Доломитовых Альпах и на Килиманджаро не станет к 2050 году

Знаменитые ледники в Доломитовых Альпах в Италии, парках Йосемити и Йеллоустоун в США и на горе..
Дата загрузки: 2022-11-04
Под наблюдением агентства ООН находится почти 19 тысяч ледников, расположенных на территориях 50 объектов Всемирного наследия. По данным организации, треть из них растает к середине века, и остановить это уже нельзя.
Остальные две трети ледников можно спасти, если глобальное повышение температуры будет ниже 1,5 градуса Цельсия. В противном случае половина этих ледников исчезнет к 2100 году.
[Талес Карвалью, ведущий автор доклада]:
«Каждый год ледники на объектах Всемирного наследия теряют 58 миллиардов тонн льда. Это равно годовому потреблению воды Франции и Испании вместе взятых».
Также авторы доклада считают, что с 2000 по 2020 годы из-за этих талых вод уровень моря поднялся почти на 5%. В итоге будет разрушаться береговая линия и участятся циклоны, штормы и цунами.
Исчезновение ледников также может вызвать нехватку пресной воды в засушливые сезоны. Из-за этого будет страдать сельское хозяйство.
[Талес Карвалью, ведущий автор доклада]:
«Ледники на объектах Всемирного наследия – это важный показатель общей ситуации, поскольку они составляют примерно 10% всех ледников мира».
ЮНЕСКО призывает правительства разных стран уделять больше внимания наблюдению за ледниками и их исследованию, а также принимать защитные меры.
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