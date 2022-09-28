Утечка газа из повреждённых магистралей «Северного потока 1 и 2» продлится несколько дней. Такой прогноз сделал..

Дания: утечка на «Северных потоках» продлится несколько дней

Утечка газа из повреждённых магистралей «Северного потока 1 и 2» продлится несколько дней. Такой прогноз сделал глава Датского агентства энергетики.

Авария произошла 26 сентября северо-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Зафиксированы две утечки на «Северном потоке – 1» и одна на «Северном потоке – 2».

[Кристоффер Бёттсаув, глава Агентства энергетики Дании]:

«Вытекает много газа, возможно, несколько миллионов кубометров в час. Трубы опорожняются, но пройдёт несколько дней, прежде чем они полностью опустеют».

26 сентября сейсмологи Дании и Швеции дважды зарегистрировали мощные толчки в непосредственной близости от места аварии. При этом сейсмическая активность была низкая.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сейчас газ выбрасывается в Балтийское море на площадь диаметром более километра. Дания ограничила судоходство в этом районе.

Повреждения газопроводов – редкое явление. Некоторые страны Евросоюза начали расследование инцидента. Одна из версий – взрывы.

[Андерс Пух Нильсен, военный аналитик]:

«Когда за сутки происходят три утечки на двух газопроводах, это странно. Причём настолько странно, что возникает вопрос: «Может быть, это диверсия?»».

В Еврокомиссии считают, что делать какие-либо выводы рано.

[Эрик Мамер, пресс-секретарь главы Еврокомиссии]:

«Мы осудили бы любую диверсию, направленную на повреждение любой инфраструктуры. Но наша реакция последует, только когда точно установят обстоятельства случившегося».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новость о повреждении газопроводов тревожной. По его мнению, нельзя исключать ни одну версию произошедшего.

Швейцарская компания Nord Stream, управляющая «Северным потоком», заявила, что невозможно точно сказать, когда будет восстановлена работоспособность газопроводов.

Между тем Европа пока никак не ощутила на себе последствия аварии. Газ по «Северному потоку – 1» не поступает с августа. А «Северный поток – 2» так и не был запущен.

Короткая ссылка на эту страницу: