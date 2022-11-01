В Албании реставрируют древние мощёные улицы Берата

Древний город Берат – жемчужина в короне Албании. Ему 2400 лет, и он в списке Всемирного..
Дата загрузки: 2022-11-01
Древний город Берат – жемчужина в короне Албании. Ему 2400 лет, и он в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город славится домами с белокаменными стенами и большими окнами.
Ещё одна достопримечательность – мощёные улицы в историческом центре. Сейчас их полностью реставрируют – причём, впервые со времён Второй мировой войны.
[Эуген Каллфани, архитектор]:
«Мощёные улочки в Берате имеют ценность, поскольку особенные: все они сделаны из природного материала – речных камней и песчаника. Всё уложенно таким образом, чтобы выглядеть просто и идеально смотреться на фоне исторических кварталов».
В работе заняты десятки опытных каменщиков, в основном пожилых.
Назим посвятил профессии 40 лет. Какое-то время поработал в Греции, но потом вернулся в Албанию.
[Назим Скуки, каменщик]:
«У камня есть линии, как у дерева, и нужно знать, как по нему ударить. Надо найти правильное место, а не ломать камни один за другим. Иначе весь день уйдёт впустую».
Самый молодой каменщик в бригаде – 38-летний Агрон. За плечами – 15 лет опыта.
[Агрон Куцуку, каменщик]:
«Я выбрал эту профессию, потому что не пошёл никуда учиться и никакой работы у меня не было. Но здесь я на своём месте».
Сейчас власти стараются найти молодых людей, которые захотели бы освоить профессию каменщика, поскольку мастеров всё меньше.
Берат известен древними строениями, такими как средневековый замок, православные церкви, построенный в XVIII веке мост на реке Осуми и Королевская мечеть XVI века – старейшая в стране.
Реставрация мощёных улиц должна завершиться к концу года.
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