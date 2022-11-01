В Албании реставрируют древние мощёные улицы Берата

Древний город Берат – жемчужина в короне Албании. Ему 2400 лет, и он в списке Всемирного..

Древний город Берат – жемчужина в короне Албании. Ему 2400 лет, и он в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город славится домами с белокаменными стенами и большими окнами.

Ещё одна достопримечательность – мощёные улицы в историческом центре. Сейчас их полностью реставрируют – причём, впервые со времён Второй мировой войны.

[Эуген Каллфани, архитектор]:

«Мощёные улочки в Берате имеют ценность, поскольку особенные: все они сделаны из природного материала – речных камней и песчаника. Всё уложенно таким образом, чтобы выглядеть просто и идеально смотреться на фоне исторических кварталов».

В работе заняты десятки опытных каменщиков, в основном пожилых.

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Назим посвятил профессии 40 лет. Какое-то время поработал в Греции, но потом вернулся в Албанию.

[Назим Скуки, каменщик]:

«У камня есть линии, как у дерева, и нужно знать, как по нему ударить. Надо найти правильное место, а не ломать камни один за другим. Иначе весь день уйдёт впустую».

Самый молодой каменщик в бригаде – 38-летний Агрон. За плечами – 15 лет опыта.

[Агрон Куцуку, каменщик]:

«Я выбрал эту профессию, потому что не пошёл никуда учиться и никакой работы у меня не было. Но здесь я на своём месте».

Сейчас власти стараются найти молодых людей, которые захотели бы освоить профессию каменщика, поскольку мастеров всё меньше.

Берат известен древними строениями, такими как средневековый замок, православные церкви, построенный в XVIII веке мост на реке Осуми и Королевская мечеть XVI века – старейшая в стране.

Реставрация мощёных улиц должна завершиться к концу года.

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