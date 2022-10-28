Роботизированный театр теней помогает сохранить культурное наследие

В большом торговом центре на острове Пенанг в Малайзии любопытные покупатели останавливаются перед уникальным театром теней...

В большом торговом центре на острове Пенанг в Малайзии любопытные покупатели останавливаются перед уникальным театром теней.

Эта форма искусства когда-то была популярная в Юго-Восточной Азии, особенно в Малайзии и Индонезии.

Но это не традиционный театр теней, который включает в себя кропотливую работу по изготовлению кукольных фигурок из шкуры буйвола и длительные репетиции с участием десятков артистов. Здесь всю работу выполняют роботы, а персонажи напечатаны на 3D-принтере.

Всё это создал молодой разработчик Ахнаф Хакими Ахмад.

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[Ахнаф Хакими Ахмад, создатель аниматронного театра]:

«Это один из способов сохранить наследие театра теней. Сегодня эта культура забыта. А такая инициатива позволит показывать представление чаще в самых разных местах».

Раньше трупп теневых театров были сотни. Теперь осталось восемь.

[посетитель]:

«Я поражён этой новой технологией. Всё контролируется с использованием компьютера и цифровых технологий. Очень современно». [посетитель]:

«Почитание культуры теневого кукольного искусства с помощью робототехники и графического дизайна впечатляет. Это не скучно, и это в духе современности».

Мохд – кукольный мастер с более чем 40-летним опытом. Именно он консультировал молодого изобретателя.

[Мохд Джуфри, мастер теневого театра]:

«Это всё ещё кукольный театр теней, хотя в нём играют роботы. Музыка, концепция те же – используют экран. Там больше историй и музыки».

Стоит отметить, что роботизированный театр смогли создать благодаря государственному гранту. На него выделили более 4000 долларов.

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