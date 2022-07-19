Десятки дельфинов неожиданно проплыли у берегов Чили

Неожиданное водное представление могли наблюдать у берегов Чили. Там заметили десятки дельфинов.

Зрелище снял местный телеканал. Стая серых дельфинов плавала в заливе у берегов города Вальпараисо.

[турист]:

«Внезапно мы увидели кого-то, похожего на дельфинов. Они выпрыгивали, и люди подошли посмотреть. Но я не смог снять видео, потому что телефон разрядился».

Люди говорят, что в группе было от 50 до 100 дельфинов. Так много в одном месте их собирается очень редко.

[местная жительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы гуляли с собаками. Внезапно приплыли дельфины. Их было много. Сначала показалось, что это плывут люди». [местная жительница]:

«Они плывут вот так. Только один прыгнул выше».

Серый дельфин, также известный как дельфин Риссо, – живородящий и теплокровный вид млекопитающих. Обитает в тёплых и умеренных водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов.

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