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Телеканал NTD

Десятки дельфинов неожиданно проплыли у берегов Чили

Десятки дельфинов неожиданно проплыли у берегов Чили

Неожиданное водное представление могли наблюдать у берегов Чили. Там заметили десятки дельфинов. Зрелище снял местный телеканал...

Дата загрузки: 2022-07-20

Десятки дельфинов неожиданно проплыли у берегов Чили
Неожиданное водное представление могли наблюдать у берегов Чили. Там заметили десятки дельфинов.

Зрелище снял местный телеканал. Стая серых дельфинов плавала в заливе у берегов города Вальпараисо.

[турист]:
«Внезапно мы увидели кого-то, похожего на дельфинов. Они выпрыгивали, и люди подошли посмотреть. Но я не смог снять видео, потому что телефон разрядился».

Люди говорят, что в группе было от 50 до 100 дельфинов. Так много в одном месте их собирается очень редко.

[местная жительница]:

«Мы гуляли с собаками. Внезапно приплыли дельфины. Их было много. Сначала показалось, что это плывут люди».

[местная жительница]:
«Они плывут вот так. Только один прыгнул выше».

Серый дельфин, также известный как дельфин Риссо, – живородящий и теплокровный вид млекопитающих. Обитает в тёплых и умеренных водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов.
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