Это Мбарете – самка ягуара. После некоторого отсутствия она возвращается в аргентинский национальный парк Ибера –..

Ещё два детёныша ягуара пополнили нацпарк Ибера в Аргентине

Это Мбарете – самка ягуара. После некоторого отсутствия она возвращается в аргентинский национальный парк Ибера – и уже не одна. Вместе с хищной кошкой сюда доставили двух её детёнышей.

В рамках программы разведения Мбарете на время перевезли из провинции Корриентес в заповедник провинции Чако. Там кошка встретилась с самцом ягуара по кличке Карамта. Вскоре на свет появились два малыша. Теперь они пополнят популяцию ягуаров в Ибере.

В этом национальном парке большие кошки исчезли 70 лет назад. В 2012 году стартовала программа по восстановлению популяции. Этим летом в Ибере родились двое детёнышей у самки Арами. Вместе с малышами Мбарете теперь здесь 12 ягуаров.

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Всего в Аргентине насчитывается от 200 до 250 пятнистых хищников. Занимают они лишь 5% территории, на которой когда-то обитали.

Ягуары – самые крупные представители семейства кошачьих в Америке. Они поддерживают здоровое существование всей экосистемы. 50 лет назад этих хищников занесли в Красную книгу.

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