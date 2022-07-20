Магистр в 98 лет: самый пожилой выпускник вуза в Италии

98-летний Джузеппе Патерно вошёл в историю дважды. Он вновь старейший выпускник университета в Италии. На этот..
Дата загрузки: 2022-07-21
98-летний Джузеппе Патерно вошёл в историю дважды. Он вновь старейший выпускник университета в Италии. На этот раз получил степень магистра истории и философии.
Два года назад в том же Университете Палермо Джузеппе стал самым пожилым бакалавром. Оба диплома получил с высшим баллом.
Книги и новые знания любил ещё в юности, но тогда жизненные обстоятельства не дали исполнить мечту.
Джузеппе родился в 1923 году в бедной семье на Сицилии. Молодость пришлась на годы Второй мировой. Патерно ушёл служить во флот.
После окончания войны женился, стал отцом двоих детей. Снова было не до учёбы – нужно было срочно зарабатывать деньги. Так пошёл работать на железную дорогу.
В 31 год Джузеппе всё-таки окончил вечернюю школу и продолжал мечтать о высшем образовании.
Шаг до мечты оказался длиной в 60 лет. Когда ему было уже 90, дедушка подумал: «Сейчас или никогда». И в итоге поступил в Университет Палермо.
Несколько лет усердной учёбы, включая год во время пандемии, и Джузеппе стал бакалавром, а заодно – старейшим выпускником вуза в истории Италии.
Все свои рефераты и дипломы мужчина писал на этой старой печатной машинке. Это подарок от матери. Она подарила её Джузеппе 40 лет назад, когда тот вышел на пенсию.
Новоиспечённый магистр полон вдохновения и интереса к жизни. Теперь хочет написать роман. В сентябре старейшему выпускнику Италии исполнится 99 лет.
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