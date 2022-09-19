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«60 лет – не возраст»: «человек-паук» покорил небоскрёб в честь своего юбилея

«60 лет – не возраст»: «человек-паук» покорил небоскрёб в честь своего юбилея

Французский «человек-паук» Ален Робер в честь своего 60-летия покорил небоскрёб в пригороде Парижа. В здании 48..

Дата загрузки: 2022-09-20

«60 лет – не возраст»: «человек-паук» покорил небоскрёб в честь своего юбилея

Французский «человек-паук» Ален Робер в честь своего 60-летия покорил небоскрёб в пригороде Парижа. В здании 48 этажей. Его высота – 187 метров.

Альпинист совершает восхождение без страховки. Использует только специальную обувь и порошок, который подсушивает руки и увеличивает трение.

[поклонница «человека-паука»]:
«Я видела его ролики. Поэтому мы пришли на него посмотреть. Это впечатляет и выглядит пугающе, но надеюсь, он не упадёт».

Робер без проблем покорил небоскрёб и сверху поприветствовал поклонников.

[Ален Робер, альпинист]:
«Я хочу донести до людей послание о том, что 60 лет – это не возраст. По-прежнему можно заниматься спортом, вести активный образ жизни и совершать что-нибудь невероятное».

Француз отметил юбилей 7 августа. Занимается альпинизмом 47 лет. Сначала покорял вершины на юге Франции, а потом увлёкся восхождением на небоскрёбы. Поднялся уже на 150 высотных зданий.
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