Мир никогда не был в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии COVID-19. Такое заявление сделал глава..

ВОЗ: «Для мира сейчас лучшее время, чтобы победить COVID-19»

[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:

«На прошлой неделе еженедельное число смертей от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Для мира сейчас лучшее время, чтобы положить конец пандемии. Мы ещё не там, но финиш близок. Марафонец не останавливается, когда вдали видит финишную черту».

Мир никогда не был в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии COVID-19. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения. Он призвал страны продолжать прилагать усилия, чтобы победить вирус, который унёс жизни более шести миллионов человек.

Глава ВОЗ также сказал, что вместе с партнёрами по COVAX США доставили более миллиарда 700 миллионов доз вакцины по всему миру.

[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:

«Мы поддерживали страны, их системы здравоохранения, которые были под большим давлением».

Гебреисус отметил, что глобальная вспышка оспы обезьян также идёт на спад.

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[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:

«Но, как и в случае с COVID-19, сейчас не время расслабляться или ослаблять бдительность. Все страны, которые это затронуло, должны продолжать делать то, что имеет эффект».

Он также призвал пострадавшие страны поделиться последовательностями генома, чтобы можно было лучше понять, как развивается вирус.

Оспа обезьян и COVID – не единственные вирусы, представляющие серьёзную угроу. ВОЗ постоянно регистрирует вспышки кори, холеры, малярии, а также кожных и глазных инфекций, брюшного тифа и других заболеваний.

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