В понедельник исполняется 50 лет со дня нападения палестинских боевиков на израильскую команду на Олимпийских играх..

50 лет со дня самого смертоносного теракта в истории спорта

В понедельник исполняется 50 лет со дня нападения палестинских боевиков на израильскую команду на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Атака боевиков палестинской военизированной группировки «Чёрный сентябрь» потрясла мир. Она произошла буквально в прямом эфире, который смотрели миллионы зрителей.

В конце концов, 11 членов израильской олимпийской команды были убиты. Также погиб один немецкий полицейский и было ликвидировано пятеро палестинских боевиков. Впоследствии немецкие власти и Олимпийский комитет подверглись резкой критике за свою реакцию на нападение.

Боевики проникли в плохо защищённую Олимпийскую деревню ранним утром 5 сентября 1972 года и прорвались в помещения израильских спортсменов. Это стало началом кровавого 24-часового противостояния. Оно началось с борьбы между боевиками и безоружными спортсменами, которые пытались защищаться.

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Нападавшие потребовали освобождения из израильских тюрем членов Организации освобождения Палестины. Премьер-министр Израиля отказалась выполнять требования боевиков.

Позже власти Германии согласились доставить нападавших и несколько заложников в аэропорт. Дальнейшая попытка спасения не удалась: на авиабазе началась перестрелка, в ходе которой боевики убили всех заложников.

[Энки Спитцер, вдова погибшего тренера по фехтованию]:

«Как люди могут так поступать друг с другом? В их сердцах было столько ненависти, что даже в Олимпийской деревне, символе мира, они убивают и пытают 11 человек, которые не были их врагами, у которых не было никакого оружия, они не были солдатами, они были просто невинными спортсменами».

В конце августа этого года немецкое правительство подписано соглашение с семьями 11-ти погибших спортсменов, согласившись на их условия. Первое заключается в том, чтобы президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принёс официальные извинения потомкам жертв теракта.

Также Германия должна открыть для израильских историков доступ к архивам о происшествии. В них, в том числе, должно быть указано, что немецкие власти проигнорировали предупреждения о возможном теракте на Олимпиаде и не предприняли соответствующих шагов, чтобы защитить израильтян.

Третье условие – сумма компенсации. Её увеличили примерно до 29 миллионов евро. То есть семьи убитых получат по миллиону 200 тысяч евро.

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