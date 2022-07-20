Сёрфскейтинг набирает популярность среди женщин Китая

Поставив ноги на доску для сёрфинга и ловко двигая телом, Дуолань скользит по пустой дороге в..

Поставив ноги на доску для сёрфинга и ловко двигая телом, Дуолань скользит по пустой дороге в Пекине.

Она профессиональная танцовщица. Но еженедельно проводит бесплатные занятия по сёрфскейтингу для женщин рядом с Национальным центром водных видов спорта.

Сёрфскейтинг – версия скейтбординга, в которой используют более подвижные передние колёса. Сама техника катания тоже отличается, поскольку главные движения совершают не ногами, а корпусом. Можно сказать, что это сёрфинг, только на земле.

Этот тип катания позволяет делать более крутые повороты. И сейчас он набирает популярность в китайских городах, особенно среди женщин.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дуолань, сёрфскейтер]:

«Девушки хотят попробовать себя в этом виде спорта, поэтому я собрала всех вместе. За два месяца группа постепенно расширилась почти до 1500 человек».

Многие занялись этим спортом, поскольку из-за коронавирусных ограничений путешествия невозможны.

[Чжао Сюань, сёрфскейтер]:

«С тех пор как я начала кататься, мой характер немного изменился. Раньше я всё время сидела дома и не любила спорт. Но, как оказалось, мне нравятся экстремальные виды спорта». [Чэнь Яньни, сёрфскейтер]:

«У мужчин и женщин разный уровень подготовки и разное отношение. Девушки любят делать что-то вместе. Думаю, атмосфера здесь очень позитивная».

В магазинах оборудования для скейтбординга продажи тоже выросли. Сейчас 70% приходится на женщин.

[работник магазина]:

«Возможно, главная причина – пандемия. Также дети не могут ходить в школу, им нечем заняться, поэтому многие родители водят своих детей покупать скейтборды».

Ещё одно отличие скейтбординга от сёрфскейтинга в том, что цель первого – в основном, трюки. А второй предназначен для плавных поездок даже там, где нет склонов.

Короткая ссылка на эту страницу: