Сёрфскейтинг набирает популярность среди женщин Китая

Поставив ноги на доску для сёрфинга и ловко двигая телом, Дуолань скользит по пустой дороге в..
Дата загрузки: 2022-07-21
Она профессиональная танцовщица. Но еженедельно проводит бесплатные занятия по сёрфскейтингу для женщин рядом с Национальным центром водных видов спорта.
Сёрфскейтинг – версия скейтбординга, в которой используют более подвижные передние колёса. Сама техника катания тоже отличается, поскольку главные движения совершают не ногами, а корпусом. Можно сказать, что это сёрфинг, только на земле.
Этот тип катания позволяет делать более крутые повороты. И сейчас он набирает популярность в китайских городах, особенно среди женщин.
[Дуолань, сёрфскейтер]:
«Девушки хотят попробовать себя в этом виде спорта, поэтому я собрала всех вместе. За два месяца группа постепенно расширилась почти до 1500 человек».
Многие занялись этим спортом, поскольку из-за коронавирусных ограничений путешествия невозможны.
[Чжао Сюань, сёрфскейтер]:
«С тех пор как я начала кататься, мой характер немного изменился. Раньше я всё время сидела дома и не любила спорт. Но, как оказалось, мне нравятся экстремальные виды спорта».
[Чэнь Яньни, сёрфскейтер]:
«У мужчин и женщин разный уровень подготовки и разное отношение. Девушки любят делать что-то вместе. Думаю, атмосфера здесь очень позитивная».
В магазинах оборудования для скейтбординга продажи тоже выросли. Сейчас 70% приходится на женщин.
[работник магазина]:
«Возможно, главная причина – пандемия. Также дети не могут ходить в школу, им нечем заняться, поэтому многие родители водят своих детей покупать скейтборды».
Ещё одно отличие скейтбординга от сёрфскейтинга в том, что цель первого – в основном, трюки. А второй предназначен для плавных поездок даже там, где нет склонов.
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