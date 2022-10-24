Стать художником в 87: 100-летняя боснийка провела выставку своих работ

Именно так боснийка Нада Рудан видит свой отдых. Тягу к изобразительному искусству открыла для себя в..

Именно так боснийка Нада Рудан видит свой отдых. Тягу к изобразительному искусству открыла для себя в 87 лет. А недавно, отпраздновав 100-летний юбилей, провела свою первую выставку.

Женщина говорит, что у неё осталось слишком мало времени на любимое занятие, поэтому пишет по пять часов в день.

Больше всего любит изображать природу. Использует акриловые краски, потому что они не пахнут.

[Нада Рудан, 100-летняя боснийка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Нада пережила Вторую мировую войну и осаду Сараево боснийскими сербами в 90-х годах.

У неё двое детей, трое внуков и четверо правнуков. Говорит, что её вдохновляют природа и путешествия по миру.

После смерти мужа она побывала в США, Центральной Америке и многочисленных странах Европы. Видела всё: от вулкана на Гавайях до пирамид в Мексике.

[Нада Рудан, 100-летняя боснийка]:

«За последние 10 лет я побывала в Мексике, в Гималаях, на Гавайях. Это были уникальные путешествия. Потом в Праге, Санкт-Петербурге. Ещё в Голливуде».

До 85 лет Нада была швеёй. Говорит, что ни тогда, ни сейчас зрение её ещё не подводило.

[Нада Рудан, 100-летняя боснийка]:

«Это как чтение книг. Для меня это не обуза. Я благодарю Бога за то, что у меня здоровые руки и глаза. Я никогда не надеваю очки».

Боснийка считает себя скорее любителем, чем настоящим художником. При этом очень гордится, что на её выставку пришла вся её семья, а ещё друзья и соседи.

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