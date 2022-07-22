Рыба-робот из Сычуаня – гроза пластика в мировом океане

Рыбы-роботы, поедающие микропластик, – мечта эколога. И они стали реальностью. Учёные из Сычуаньского университета на юго-западе..
Дата загрузки: 2022-07-22
Устройство длиной в полтора сантиметра – мягкое и гибкое. Команда создала рыбок из материала с перламутровым оттенком.
[Юань Ван, разработчица]:
«Мы разработали лёгкого миниатюрного робота. Его можно использовать по-разному. Можно даже во время хирургических операций. Робота запускают в тело для разных манипуляций».
Рыба-робот приходит в движение, если на неё направить инфракрасный луч. Перемещается со скоростью 30 миллиметров в секунду – почти как планктон, дрейфующий в воде.
Устройство будет притягивать свободно плавающие кусочки микропластика. Их в океане бессчётное количество. Образуются после распада пластикового мусора. Следы микропластика учёные уже нашли в питьевой воде и продуктах питания.
[Юань Ван, разработчица]:
«Микропластик небольшой, размером менее 5 миллиметров. Его пористая структура притягивает вредные вещества, такие как тяжёлые металлы. А это только усиливает его токсичность. Он вреднее для человека, чем обычный пластик, поэтому мы в первую очередь начали изучать эту проблему».
Биоробот сейчас плавает только на поверхности воды. Теперь команда планирует усовершенствовать его, чтобы он мог опускаться на глубину.
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