Рыба-робот из Сычуаня – гроза пластика в мировом океане

Рыбы-роботы, поедающие микропластик, – мечта эколога. И они стали реальностью. Учёные из Сычуаньского университета на юго-западе..

Рыбы-роботы, поедающие микропластик, – мечта эколога. И они стали реальностью. Учёные из Сычуаньского университета на юго-западе Китая создали бионическую машину, которая в будущем поможет очистить мировой океан от загрязнения.

Устройство длиной в полтора сантиметра – мягкое и гибкое. Команда создала рыбок из материала с перламутровым оттенком.

[Юань Ван, разработчица]:

«Мы разработали лёгкого миниатюрного робота. Его можно использовать по-разному. Можно даже во время хирургических операций. Робота запускают в тело для разных манипуляций».

Рыба-робот приходит в движение, если на неё направить инфракрасный луч. Перемещается со скоростью 30 миллиметров в секунду – почти как планктон, дрейфующий в воде.

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Устройство будет притягивать свободно плавающие кусочки микропластика. Их в океане бессчётное количество. Образуются после распада пластикового мусора. Следы микропластика учёные уже нашли в питьевой воде и продуктах питания.

[Юань Ван, разработчица]:

«Микропластик небольшой, размером менее 5 миллиметров. Его пористая структура притягивает вредные вещества, такие как тяжёлые металлы. А это только усиливает его токсичность. Он вреднее для человека, чем обычный пластик, поэтому мы в первую очередь начали изучать эту проблему».

Биоробот сейчас плавает только на поверхности воды. Теперь команда планирует усовершенствовать его, чтобы он мог опускаться на глубину.

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