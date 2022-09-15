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Мощный тайфун «Муифа» принёс сильный ветер и дождь в Шанхай

Мощный тайфун «Муифа» принёс сильный ветер и дождь в Шанхай

Тайфун «Муифа» обрушился ударил по Шанхаю – крупнейшему в мире морскому порту. Скорость ветра достигала 42..

Дата загрузки: 2022-09-15

Мощный тайфун «Муифа» принёс сильный ветер и дождь в Шанхай
Тайфун «Муифа» обрушился ударил по Шанхаю – крупнейшему в мире морскому порту. Скорость ветра достигала 42 метров в секунду. Также «Муифа» принёс проливные дожди. Он стал самым сильным тайфуном за последнее десятилетие в дельте реки Янцзы и самым сильным в этом году во всём Китае.

Из-за разгула стихии эвакуировали один миллион 300 тысяч человек. Приостановлена работа порта, отменены авиарейсы, временно прекратилось железнодорожное сообщение, не работало метро.

При этом, по официальным данным, серьёзных разрушений нет и никто не пострадал. Коммунальные службы наводят порядок.

[житель Шанхая]:
«Сейчас стало лучше. Часов в 6 или 7 утра был небольшой ветер и шёл дождь».

[жительница Шанхая]:
«Думаю, большого ущерба нет. Метро работает. На улице много опавших листьев, и дворники их убирают».

Синоптики сообщают, что «Муифа» ослаб до тропического шторма. Они прогнозируют сильные дожди, которые могут вызвать наводнения в прибрежных провинциях.

Сейчас «Муифа» двигается в северо-западном направлении. Ожидается, что он пройдёт вдоль восточного побережья провинции Цзянсу, а потом пересечёт Жёлтое море и Шаньдунский полуостров.
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