Мощный тайфун «Муифа» принёс сильный ветер и дождь в Шанхай

Тайфун «Муифа» обрушился ударил по Шанхаю – крупнейшему в мире морскому порту. Скорость ветра достигала 42..
Дата загрузки: 2022-09-15
Из-за разгула стихии эвакуировали один миллион 300 тысяч человек. Приостановлена работа порта, отменены авиарейсы, временно прекратилось железнодорожное сообщение, не работало метро.
При этом, по официальным данным, серьёзных разрушений нет и никто не пострадал. Коммунальные службы наводят порядок.
[житель Шанхая]:
«Сейчас стало лучше. Часов в 6 или 7 утра был небольшой ветер и шёл дождь».
[жительница Шанхая]:
«Думаю, большого ущерба нет. Метро работает. На улице много опавших листьев, и дворники их убирают».
Синоптики сообщают, что «Муифа» ослаб до тропического шторма. Они прогнозируют сильные дожди, которые могут вызвать наводнения в прибрежных провинциях.
Сейчас «Муифа» двигается в северо-западном направлении. Ожидается, что он пройдёт вдоль восточного побережья провинции Цзянсу, а потом пересечёт Жёлтое море и Шаньдунский полуостров.
Короткая ссылка на эту страницу: