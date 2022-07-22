Картофель дороже на 127%: эстонцы пытаются приспособиться к небывалой инфляции

Эстония столкнулась с самой высокой инфляцией в еврозоне. В июне она составила 22% по сравнению с..

Эстония столкнулась с самой высокой инфляцией в еврозоне. В июне она составила 22% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Цены выросли на все основные товары.

[Катрин Риисалу, сотрудница Selver]:

«Больше всего подорожал картофель – на 127%. Кроме этого, масло, яйца, мясо, сыр и молоко – все основные продукты, которые люди покупают. Всё потому, что электричество в Эстонии очень дорогое. Также нужны бензин и топливо для перевозки».

Чтобы справиться с резким скачком цен, жители Таллинна меняют кулинарные привычки и реже пользуются личными автомобилями.

[Тону Ливак, житель Таллинна]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Недавно я унаследовал дом от матери, примерно пять лет назад. И в прошлом году счёт за декабрь был 590 евро. Я работаю на полную ставку и зарабатываю 1200-1300 евро. Так что пока очень сложно. Цены на продукты тоже очень выросли». [Герда Тилк, жительница Таллинна]:

«Я не езжу на машине так часто, как раньше. Купила велосипед и езжу на нём. В магазинах ищу скидки и так далее. Пытаешься сэкономить на простых вещах».

Основная причина инфляции – рост цен на топливо и газ. Экономисты говорят, что в Эстонии подорожание этих энергоносителей ощущается быстрее, чем в других европейских странах.

[Каспар Ойя, экономист]:

«Мы увидели это в наших счетах за электричество. В Эстонии большинство энергетических контрактов нефиксированные. То есть рост цен на панъевропейской бирже электроэнергии сразу отразился на ценах на электроэнергию для потребителей. В остальной Европе на это уйдёт время».

Правительство, которое избрали совсем недавно, обещает увеличить необлагаемый налогами минимальный доход до уровня минимальной заработной платы. Это поможет людям оплачивать счета за электричество и газ.

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