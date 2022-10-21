Тихоокеанское побережье США окутал густой смог от лесных пожаров

Лесные пожары в штатах Орегон и Вашингтон окутали дымом большую часть северо-западного тихоокеанского побережья США.

Жители Сиэтла, Портленда и других крупных городов двух штатов теперь задыхаются из-за худшего по показателям воздуха в стране.

В Сиэтле и пригороде живёт около четырёх миллионов человек. Многие говорят, что им тяжело дышать, и что солнце в небе выглядит оранжевым.

[Эллиотт Бэй, житель Сиэтла]:

«У меня кружится голова. Обычно я много гуляю, но сейчас пришлось отказаться от упражнений и воспользоваться автобусом».

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По качеству воздуха в десятку худших сейчас входят города в Вашингтоне и Орегоне. Возглавляет список Окридж. Там индекс качества составил 487 баллов по уровню вредных частиц. В Сиэтле индекс – 207, в Портленде – 204.

Из-за особенностей погодных условий в регионе смог от пожаров держится близко к земле. Людей призывают оставаться в эти дни дома, а при выходе надевать маски.

[Брайан Харви, профессор климатических наук]:

«Время пожаров продлевается. Дымных дней в будущем следует ожидать больше. И важно подумать о том, чтобы подготовиться к этому, адаптироваться и защитить своё здоровье в условиях, когда дыма будет много».

Вскоре по всему региону ожидаются дожди, которые должны улучшить качество воздуха. Впрочем, есть опасения, что экстремально засушливое лето настолько иссушило растительность, что потребуется очень много влаги, чтобы остановить пожары. В противном случае тление продолжится, из-за чего образуется новый дым.

Сейчас в Вашингтоне и Орегоне полыхает более двух десятков лесных пожаров.

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