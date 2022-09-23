Лихорадка денге распространяется в Индии из-за сильных дождей

Вспышки лихорадки денге зарегистрировали на севере и востоке Индии. Там муссонные дожди создали благоприятные условия для..
Дата загрузки: 2022-09-25
В штате Уттаракханд на севере страны подтвердили более 650 случаев заболевания.
[Раджеш Кумар, сотрудник департамента здравоохранения]:
«Но 90 процентов больных выздоравливает».
В восточном штате Одиша выявили почти 3800 случаев лихорадки денге.
[Нираджан Мишра, сотрудник департамента здравоохранения]:
«27 из 30 округов сообщают о случаях лихорадке денге. Дожди продолжаются, и вирус активно распространяется. Но в последнее время ежедневных случаев заболевания становится меньше».
В Калькутте с многомиллионным населением больничные палаты быстро заполняются пациентами. Власти организовали опрыскивание жилых районов пестицидами, чтобы обуздать размножение комаров там, где есть стоячая вода.
Лихорадка денге – острое вирусное заболевание. Оно сопровождается высокой температурой, болью в костях, суставах и мышцах, а также интоксикацией и увеличением лимфатических узлов. Обычно пациент выздоравливает за неделю, но иногда болезнь переходит в тяжёлую форму.
Каждый год во всём мире от лихорадки денге умирает около 40 тысяч человек.
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