Лихорадка денге распространяется в Индии из-за сильных дождей

Вспышки лихорадки денге зарегистрировали на севере и востоке Индии. Там муссонные дожди создали благоприятные условия для..

Вспышки лихорадки денге зарегистрировали на севере и востоке Индии. Там муссонные дожди создали благоприятные условия для размножения комаров, которые переносят инфекцию.

В штате Уттаракханд на севере страны подтвердили более 650 случаев заболевания.

[Раджеш Кумар, сотрудник департамента здравоохранения]:

«Но 90 процентов больных выздоравливает».

В восточном штате Одиша выявили почти 3800 случаев лихорадки денге.

[Нираджан Мишра, сотрудник департамента здравоохранения]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «27 из 30 округов сообщают о случаях лихорадке денге. Дожди продолжаются, и вирус активно распространяется. Но в последнее время ежедневных случаев заболевания становится меньше».

В Калькутте с многомиллионным населением больничные палаты быстро заполняются пациентами. Власти организовали опрыскивание жилых районов пестицидами, чтобы обуздать размножение комаров там, где есть стоячая вода.

Лихорадка денге – острое вирусное заболевание. Оно сопровождается высокой температурой, болью в костях, суставах и мышцах, а также интоксикацией и увеличением лимфатических узлов. Обычно пациент выздоравливает за неделю, но иногда болезнь переходит в тяжёлую форму.

Каждый год во всём мире от лихорадки денге умирает около 40 тысяч человек.

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