Учёные исследуют глубины океана вокруг Мальдивских островов

Мальдивы известны своими островными курортами, прекрасными пляжами и кристально чистой водой. Но что скрывается в океанических..

Мальдивы известны своими островными курортами, прекрасными пляжами и кристально чистой водой. Но что скрывается в океанических глубинах дальше мелководья? Скоро ответ на этот вопрос получат участники новой экспедиции. Они должны опуститься дальше, чем кто-либо до этого.

Это совместная программа правительства Мальдивских островов и британского института морских исследований Nekton.

Мальдивы состоят почти из 1200 островов, разбросанных по площади в 90 тысяч квадратных километров. Команда учёных на борту посетит восемь разных мест.

[Оливер Стидс, исполнительный директор Nekton]:

«Это будет первое систематическое исследование на глубине примерно в тысячу метров. Нужно найти жизнь, проверить состояние её здоровья. Затем эти данные мы передадим правительству Мальдив, чтобы помочь создать новые охраняемые районы и повысить устойчивость к последствиям климатического кризиса».

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Сейчас исследовательское судно «Одиссей» проходит испытания у берегов Испании. Также тестируют подводные аппараты, на которых учёные будут опускаться на глубину до километра.

Подводные лодки должны выдерживать огромные нагрузки. Каждые десять метров спуска давление увеличивается на одну атмосферу. Так, на глубине в 1000 метров давление более чем в 100 раз больше, чем на поверхности.

При этом подводные аппараты – это лишь часть технологий, которые экспедиция использует для исследования подводного мира.

[Оливер Стидс, исполнительный директор Nekton]:

«У нас есть роботы, которые могут брать пробы. У нас есть набор различных систем камер для съёмки. Есть многолучевой прибор для составления карты морского дна. Также есть спускаемые аппараты BRUV, подводные датчики и системы, которые могут фиксировать жизнь на разных глубинах океана».

«Одиссей» отправляется в плавание 4 сентября. Миссия продлится 35 дней.

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