Небывалый урожай: ливни принесли во Францию и Швейцарию обилие грибов

После длинного и засушливого лета осень принесла во Францию и в Швейцарию проливные дожди, а с..

После длинного и засушливого лета осень принесла во Францию и в Швейцарию проливные дожди, а с ними – небывалый урожай грибов.

Сотни грибников вышли в леса на границе между двумя странами, чтобы искать любимые виды. Наталия собирает сыроежки и белые грибы.

[Наталия Малербе, жительница Швейцарии]:

«Прошлым летом мы нашли много грибов в июле и августе. Но в этом лето было очень жарким, мы ничего не собрали. Но теперь все грибы выросли сразу».

Франсуа собирает грибы уже 40 лет. Сегодня он нашёл некоторые редкие и интересные виды. Среди них вёшенки, которые растут на деревьях.

[Франсуа Дюкре, житель Швейцарии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сегодня в лесах можно найти приболотники, ежовики, белые грибы и лисички. Три дня назад я нашёл вороночники рожковидные».

Обычно грибники собирают только те виды, которые знают. Иногда, если встречаются в лесу, то обсуждают свои находки и советуются друг с другом.

Марчин сегодня решил взять грибы, с которыми пока не знаком.

[Марчин Пьершала, житель Франции]:

«Я знаю самые распространённые грибы, такие как белые, ежовики жёлтые, вороночники рожковидные. Что это за гриб, я не знаю, но я видел его в книге. Хочу немного набрать, может он окажется вкусным».

Каждые два года в Швейцарии проходит грибная выставка. На ней сертифицированные инспекторы из Службы по делам потребителей и ветеринарии определяют виды, которые приносят местные грибники-любители.

[Роберт Талманн, грибной инспектор]:

«Последние три недели или даже месяц к нам регулярно по вечерам приходят люди, чтобы проверить грибы».

Людей призывают всегда проверять свои находки. Так, в Швейцарии с января по октябрь 2022 года зарегистрировали около 650 случаев отравления, связанного с употреблением несъедобных грибов.

[Марчин Пьершала, житель Франции]:

«Мы поступили правильно, придя сюда, потому что большая часть того, что я сегодня собрал, – несъедобное. Обидно, но хорошо, что мы пришли сюда и не съели ядовитый гриб».

Стоит отметить, что в Швейцарии разрешается собирать по два килограмма на человека. Во Франции – по пять.

Короткая ссылка на эту страницу: