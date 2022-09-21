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Индиец собрал коллекцию из 450 печатных машинок

Индиец собрал коллекцию из 450 печатных машинок

Почти полтысячи печатных машинок собрал индийских коллекционер из города Индаур. Раджеш Шарма с детства очарован этими..

Дата загрузки: 2022-09-21

Индиец собрал коллекцию из 450 печатных машинок

Почти полтысячи печатных машинок собрал индийских коллекционер из города Индаур. Раджеш Шарма с детства очарован этими механическими и электромеханическими приборами с клавишами.

В коллекции есть пишущие машинки из Индии, Америки, Англии, Германии, Франции, Италии, Японии и Китая. Они были выпущены с 1890 по 2020 годы.

[Раджеш Шарма, коллекционер]:
«Я открыл этот музей лет десять назад. Сейчас здесь насчитывается около 450 пишущих машинок. А началось всё с 4-5 экземпляров».

Индиец решил собирать пишущие машинки, когда понял, что они исчезают. Так он хочет вдохновить людей продолжать их использовать.

Первую пишущую машинку создал и запатентовал английский изобретатель Генри Милль. Это произошло в 1714 году. Однако ни одно устройство до наших времён не сохранилось.

А в 1868 году была запатентована пишущая машинка, которую изобрёл американец Кристофер Лэтем Шоулз. Он продал права на изобретение владельцу машиностроительной фабрики. Через шесть лет усовершенствованное устройство под названием «Ремингтон номер 1» вышло в серийное производство.

Пишущие машинки приобрели популярность в начале XX века. Пик производства пришёлся на середину 70-х. А в 90-х их стали вытеснять компьютеры с принтерами.
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