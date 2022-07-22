Центр искусств в Гане привлекает посетителей шестью самолётами

Шесть самолётов стоят посреди зелёных полей на севере Ганы. До ближайшей взлётно-посадочной полосы много километров. Но..

Шесть самолётов стоят посреди зелёных полей на севере Ганы. До ближайшей взлётно-посадочной полосы много километров. Но она им не нужна. Все эти воздушные машины привёз сюда известный ганский художник Ибрагим Махама в качестве экспонатов.

Так он решил привлечь больше посетителей в свою художественную студию. В течение нескольких лет он превращал комплекс в общественный образовательный центр с открытыми дверями.

[Ибрагим Махама, владелец студии]:

«В конце концов, искусство должно создавать пространство, которое позволит нам вступить в определённый диалог, будь то технологии, экосистемы, архитектура или что-то ещё».

Центр построен из переработанных материалов и красного глиняного кирпича местного производства.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Это также личная мастерская Махамы, в которой он создаёт свои работы. Их он продаёт за тысячи, а иногда – миллионы долларов.

[Ибрагим Махама, владелец студии]:

«Лично я родился здесь, но вырос в столице Аккре. И с годами начинаешь понимать, что такие города, как и многие другие в мире, – это пузырь, объединяющий самых разных людей. Настоящую работу нужно проводить в сообществах, которые находятся вдали от центров».

Для многих работников центра самолёты – символ светлого будущего.

[Данаа Закария, менеджер студии]:

«Я счастлив, ведь мы закладываем основы для будущих поколений. Здесь все хотят посеять семена. И если эти семена хорошие, то завтра они взойдут».

Студию ежегодно посещают толпы студентов. Здесь им рассказывают об истории и защите окружающей среды. Махама сам создаёт свои монолитные произведения современного искусства из мусора. Например, коробок из-под обуви или промышленного оборудования.

Короткая ссылка на эту страницу: