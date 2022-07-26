Бабочка монарх теперь под угрозой исчезновения

Мигрирующая тысячи километров бабочка данаида монарх теперь находится под угрозой исчезновения. Об этом объявил Международный союз..

Мигрирующая тысячи километров бабочка данаида монарх теперь находится под угрозой исчезновения. Об этом объявил Международный союз охраны природы.

Каждую осень монархи покидают места размножения на востоке США и Канады, чтобы провести зиму, плотно облепив деревья в Мексике и Калифорнии.

В 90-х годах прошлого века их количество исчислялась миллионами. Однако с тех пор популяция сократилась более чем на 85%.

Недавно вид поместили в Красную книгу Международного союза охраны природы.

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[Карен Оберхаузер, биолог]:

«То, что происходит с монархами, похоже на смерть от тысячи порезов. Мы знаем, что за последние 30 лет число монархов сокращалось: сначала очень стремительно в течение примерно первых 15 лет, а затем медленнее и с большими ежегодными колебаниями».

Вырубка лесов уничтожает места зимовки бабочек. А сельскохозяйственные пестициды убивают растение молочай, которым питаются личинки монархов.

[Карен Оберхаузер, биолог]:

«Исчезли те кукурузные и соевые поля, на которых раньше рос молочай».

Также биологи отмечают, что большие территории запада США уже несколько лет страдают от засухи. Климат стал более жарким и сухим. Такая погода заставляет бабочек начать миграцию слишком рано, до того как вырастет оставшийся молочай.

В целом, по данным Международного союза охраны природы, более 41 тыячи видов животных сегодня находятся под угрозой исчезновения. Учёные называют это шестым массовым вымиранием на планете.

В среду к мигрирующему монарху в списке присоединились все оставшиеся виды осетровых – крупных доисторических рыб, обитающих в Евразии и Северной Америке. Они оказались под угрозой из-за столетий чрезмерного вылова ради мяса и икры.

По данным Союза, из 26 видов осетровых 17 в настоящее время считаются находящимися под угрозой исчезновения.

Впрочем, есть и положительные изменения. Численность тигров увеличилась на 40% по сравнению с последней оценкой в ​​2015 году благодаря лучшему мониторингу. В дикой природе сегодня их насчитывается 5578 особей.

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