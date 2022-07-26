Бабочка монарх теперь под угрозой исчезновения

Мигрирующая тысячи километров бабочка данаида монарх теперь находится под угрозой исчезновения. Об этом объявил Международный союз..
Дата загрузки: 2022-07-26
Каждую осень монархи покидают места размножения на востоке США и Канады, чтобы провести зиму, плотно облепив деревья в Мексике и Калифорнии.
В 90-х годах прошлого века их количество исчислялась миллионами. Однако с тех пор популяция сократилась более чем на 85%.
Недавно вид поместили в Красную книгу Международного союза охраны природы.
[Карен Оберхаузер, биолог]:
«То, что происходит с монархами, похоже на смерть от тысячи порезов. Мы знаем, что за последние 30 лет число монархов сокращалось: сначала очень стремительно в течение примерно первых 15 лет, а затем медленнее и с большими ежегодными колебаниями».
Вырубка лесов уничтожает места зимовки бабочек. А сельскохозяйственные пестициды убивают растение молочай, которым питаются личинки монархов.
[Карен Оберхаузер, биолог]:
«Исчезли те кукурузные и соевые поля, на которых раньше рос молочай».
Также биологи отмечают, что большие территории запада США уже несколько лет страдают от засухи. Климат стал более жарким и сухим. Такая погода заставляет бабочек начать миграцию слишком рано, до того как вырастет оставшийся молочай.
В целом, по данным Международного союза охраны природы, более 41 тыячи видов животных сегодня находятся под угрозой исчезновения. Учёные называют это шестым массовым вымиранием на планете.
В среду к мигрирующему монарху в списке присоединились все оставшиеся виды осетровых – крупных доисторических рыб, обитающих в Евразии и Северной Америке. Они оказались под угрозой из-за столетий чрезмерного вылова ради мяса и икры.
По данным Союза, из 26 видов осетровых 17 в настоящее время считаются находящимися под угрозой исчезновения.
Впрочем, есть и положительные изменения. Численность тигров увеличилась на 40% по сравнению с последней оценкой в 2015 году благодаря лучшему мониторингу. В дикой природе сегодня их насчитывается 5578 особей.
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