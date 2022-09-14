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Как лондонцы встречали гроб королевы у Букингемского дворца

Как лондонцы встречали гроб королевы у Букингемского дворца

Десятки тысяч людей выстроились на улицах Лондона под сильным дождём, чтобы встретить гроб с телом королевы..

Дата загрузки: 2022-09-15

Как лондонцы встречали гроб королевы у Букингемского дворца
Десятки тысяч людей выстроились на улицах Лондона под сильным дождём, чтобы встретить гроб с телом королевы Елизаветы II. Его привезли в Лондон для последней остановки в Букингемском дворце.

Поздно вечером катафалк медленно проехал из близлежащего аэропорта через улицы города. Люди стояли на всём его пути, бросая цветы.

[Лилли Скотт, жительница Лондона]:
«Я никогда не была так близко к королеве. Это как последнее прощание».

[Линн Ллойд-Томас, жительница Оксфордшира]:

«Для меня это честь, я хотела выразить своё почтение. Я также привела одного из сыновей, чтобы он мог это увидеть. Это история, и это вызывает столько эмоций. Я почувствовала, что мы действительно должны это сделать».

[Александра Джиммерсон, жительница Лондона]:
«Я очень рада, что смогла увидеть гроб с ней, поскольку мы очень благодарны нашей удивительной королеве».

[Крис Эдингтон, житель Лондона]:
«Это было мощно. Наверное, так можно это описать. Я тоже из Лондона, и я поклонник королевской семьи, всегда любил королеву. Остаётся только пожелать Чарльзу удачи, ведь на него возложена огромная задача».

В Букингемском дворце гроб с телом королевы встретили король Карл III и члены королевской семьи.

Елизавета II мирно скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. После этого в стране объявили 10-дневный национальный траур. Он завершится 19 сентября государственными похоронами.

Елизавета II стала самым долгоправящим монархом Великобритании. И её сыну уже точно не удастся побить рекорд матери, ведь он вступает в должность в возрасте 73 лет.
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