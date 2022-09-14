Как лондонцы встречали гроб королевы у Букингемского дворца

Десятки тысяч людей выстроились на улицах Лондона под сильным дождём, чтобы встретить гроб с телом королевы..
Дата загрузки: 2022-09-15
Поздно вечером катафалк медленно проехал из близлежащего аэропорта через улицы города. Люди стояли на всём его пути, бросая цветы.
[Лилли Скотт, жительница Лондона]:
«Я никогда не была так близко к королеве. Это как последнее прощание».
[Линн Ллойд-Томас, жительница Оксфордшира]:
«Для меня это честь, я хотела выразить своё почтение. Я также привела одного из сыновей, чтобы он мог это увидеть. Это история, и это вызывает столько эмоций. Я почувствовала, что мы действительно должны это сделать».
[Александра Джиммерсон, жительница Лондона]:
«Я очень рада, что смогла увидеть гроб с ней, поскольку мы очень благодарны нашей удивительной королеве».
[Крис Эдингтон, житель Лондона]:
«Это было мощно. Наверное, так можно это описать. Я тоже из Лондона, и я поклонник королевской семьи, всегда любил королеву. Остаётся только пожелать Чарльзу удачи, ведь на него возложена огромная задача».
В Букингемском дворце гроб с телом королевы встретили король Карл III и члены королевской семьи.
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