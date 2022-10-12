Британского монарха Карла III коронуют в мае

Британский монарх Карл III будет коронован 6 мая 2023 года. Об этом объявила пресс-служба Букингемского дворца...

Британский монарх Карл III будет коронован 6 мая 2023 года. Об этом объявила пресс-служба Букингемского дворца.

Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Её проведёт архиепископ Кентерберийский. Карл III будет коронован вместе с королевой-консортом Камиллой.

Подробности церемонии огласят позже. Как ожидается, коронация Карла III сохранит большинство традиционных элементов, которые не меняются уже тысячу лет. Однако она не будет слишком пышной. Так монарх хочет сократить расходы государства.

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По традиции, британский монарх во время коронации сидит в кресле короля Эдуарда. В руках держит скипетр и державу – символ власти. Он даёт клятву защищать закон и церковь. Потом проходит помазание елеем, и монарха увенчивают короной святого Эдуарда. После выхода из Вестминстерского аббатства на голову монарха надевают корону Британской империи.

Карл III взошёл на престол 10 сентября после смерти своей матери королевы Елизаветы II. Сейчас ему 73 года. Во время коронации будет 74.

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