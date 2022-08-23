Древние буддийские статуи показались в обмелевшей реке Янцзы в Китае

Каменный остров с тремя буддийскими статуями показался в обмелевшей реке Янцзы на юго-западе Китая. Предполагают, что..

Каменный остров с тремя буддийскими статуями показался в обмелевшей реке Янцзы на юго-западе Китая. Предполагают, что им 600 лет, и они созданы во времена династий Мин и Цин. Самая крупная скульптура изображает монаха, сидящего в позе лотоса на пьедестале.

Гу Юньфэн из Чунцина пришёл на берег с женой, надеясь увидеть статуи. Оказалось, до острова надо плыть.

[Гу Юньфэн, житель Чунцина]:

«Думаю, это большая ценность – такая, как подводный музей Байхэлян в районе Фулин. Там можно увидеть достопримечательность через стекло. Не уверен, что здесь будет так же».

На юго-западе Китая стоит аномальная жара, поэтому уровень воды в Янцзы быстро падает. Но течение по-прежнему сильное.

[Гу Юньфэн, житель Чунцина]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я долго не размышлял, прежде чем поплыть, поскольку вырос у реки. Не думал, что будет так сложно. На мне были ботинки и футболка, а на полпути я вдруг почувствовал, какое сильное течение. Плыть стало очень тяжело».

Когда мужчина доплыл до острова, его ждало новое испытание – горячие камни. Обувь потерял в реке, поэтому ноги пришлось обмотать одеждой. Но Гу считает: путешествие того стоило.

[Гу Юньфэн, житель Чунцина]:

«Думаю, наши предки создали это, потому что хотели молиться за мирную жизнь в прекрасной стране. Они, наверное, также молились за местных рыбаков».

Согласно сообщениям китайских СМИ, в Чунцине из-за жары пересохло более 60 рек. Похожая ситуация и в Европе. Недавно на одном водохранилище в Испании обнажился древний дольмен, который называют «Испанским Стоунхенджем».

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