Редких бенгальских тигрят впервые показали публике в зоопарке в Индии

Четыре бенгальских тигрёнка дебютируют в сафари-парке в индийском городе Силигури. Публика давно ждала их появления. Теперь..
Дата загрузки: 2022-10-11
Четыре бенгальских тигрёнка дебютируют в сафари-парке в индийском городе Силигури. Публика давно ждала их появления. Теперь гости зоопарка смогут каждый день наблюдать за игрой детёнышей.
[Дева Сангму Шерпа, директор сафари-парка]:
«У тигрицы Шейлы родились четверо детёнышей – два самца и две самки. Их зовут Шера, Шива, Теджа и Тара. Сегодня мы впервые выпустили их в открытый вольер сафари-парка».
В прошлом веке в Индии насчитывалось около 40 тысяч тигров. Но теперь они на грани исчезновения. Причина в браконьерстве и потере мест обитания.
Впрочем, в последнее десятилетие популяция бенгальских тигров в дикой природе увеличивается. Больше всего их в Индии – 1700 особей. В Бангладеш – 440, полторы сотни в Непале и менее ста в Бутане.
Бенгальские тигры вырастают в длину, с учётом хвоста, до трёх метров. Весят до 220 килограммов, иногда – до 300. Рёв хищника можно услышать на расстоянии до трёх километров.
Тигр считается национальным животным в Индии, Бангладеш и Китае.
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