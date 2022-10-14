Мельбурн подтопило после двух дней рекордных дождей

Тысячи людей на юго-востоке Австралии получили предписание эвакуироваться. В том числе жители западных районов Мельбурна. В..
Дата загрузки: 2022-10-14
В регионе двое суток без перерыва идут дожди. Начались внезапные наводнения, реки быстро выходят из берегов.
[Дэниэл Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:
«Затоплено около 500 домохозяйств. Ещё как минимум 500 отрезаны от внешнего мира».
От непогоды пострадала значительная часть штата Виктория, юг Нового Южного Уэльса и северные районы острова Тасмания. В некоторых регионах с вечера среды выпало больше месячной нормы осадков.
В Виктории переполнилось много рек. Людей пришлось эвакуировать ночью.
По словам чиновников, дожди должны ослабнуть в ближайшие часы, но наводнения, скорее всего, не прекратятся.
[Дэниэл Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:
«Это продлится не один день. Вода ещё не на пике, и в ближайшие недели снова прогнозируют дожди. Земля была влажной ещё до этих рекордных осадков. Мы знаем, что даже небольшие дожди в ближайшие недели станут для нас настоящим испытанием».
Разрушительные наводнения продолжают терзать восточное побережье Австралии с начала прошлого года. Всему виной – природный феномен Ла-Нинья. Он приносит больше осадков.
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