Пыльная буря накрыла лагерь переселенцев в Пакистане

Не успели эти люди прийти в себя после одной беды, как их постигла другая. Это переселенцы..

Не успели эти люди прийти в себя после одной беды, как их постигла другая. Это переселенцы в городе Севан в пакистанской провинции Синд. Они бежали сюда от обрушившихся на Пакистан сильнейших наводнений. Расположились в палатках вдоль обочин дорог.

Но теперь их накрыла пыльная буря, и многие палатки просто сдуло.

[переселенец из города Мехар]:

«Весь наш город затопило. Мы пришли сюда и стали жить в палатках. Теперь их сдуло, и погода сильно испортилась. Начался дождь. Кто-то может нам помочь? Пожалуйста, помогите нам».

По данным метеорологов, в ближайшие несколько дней в этом районе ожидаются новые дожди. Лишившиеся крова люди снова под угрозой.

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[фермер-переселенец]:

«Нам тяжело, потому что начался шторм. Мы сидим под открытым небом. Наши семьи и дети несчастны. Пожалуйста, помогите нам. Пока моросит дождь, но может начаться ливень. Куда нам тогда идти?»

В июле и августе в Пакистане выпало почти в два раза больше среднестатистической нормы осадков за последние 30 лет. А в провинции Сидх дожди были почти в 5 раз обильнее. Проблем добавило и таяние ледников в горах. Всё это вместе взятое вызвало сильнейшие наводнения, которые принесли беды 33 миллионам жителей. Почти 1400 челочек погибли. Ущерб оценивают в 30 миллиардов долларов.

Агентства ООН разрабатывают меры помощи стране. Ранее Организация Объединенных наций попросила собрать для Пакистана 160 миллионов долларов.

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