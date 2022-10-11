Север Таиланда топит сезонными ливнями

В Таиланде не прекращаются масштабные наводнения, особенно в северо-восточных и центральных регионах. На большую часть страны..

В Таиланде не прекращаются масштабные наводнения, особенно в северо-восточных и центральных регионах. На большую часть страны обрушились сильные сезонные ливни. Некоторые районы стоят в воде уже месяц.

В провинции Убонратчатхани затоплено более тысячи посёлков. В некоторых местах воды по пояс. Пришлось эвакуировать около 20 000 человек. Людей разместили в 85 временных убежищах.

Причём здесь готовятся к новым наводнениям – местные жители строят баррикады из мешков с песком, чтобы защитить центр провинциальной столицы от реки Мун. Наводнение уже нанесло городу ущерб в 130 миллионов долларов США.

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Недавно власти предупредили, что Бангкок и другие провинции вдоль реки Чаупхрая могут столкнуться с серьезными угрозами, поскольку в верхнем течении воды стало больше, чем может поместиться в реке и водохранилищах. По словам чиновником, ряд крупных плотин страны уже перегружен, а многие другие приближаются к критической отметке. Власти вынуждены сбрасывать воду в реки, что повышает их уровень.

В настоящее время пострадало почти 130 000 домохозяйств в 25 провинциях по всей стране.

Наводнения в Таиланде – регулярная сезонная проблема, но в этом году её усугубил тропический шторм Нору, пронесшийся в последнюю неделю сентября.

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