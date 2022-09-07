Тысячи пакистанцев ютятся на сухом клочке земли в предместьях Хайдарабада. Здесь вырос стихийный палаточный лагерь. Люди..

В Пакистане не прекращаются сильные наводнения

Тысячи пакистанцев ютятся на сухом клочке земли в предместьях Хайдарабада. Здесь вырос стихийный палаточный лагерь.

Люди в спешке бежали от наводнения. Вышла из берегов река Инд.

[пострадавший]:

«Наш скот, постельные принадлежности, посуда – всё смыло. Людям еле удалось спастись». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Здесь проживало 200-250 человек. Мы в отчаянии выбежали из домов в пижамах. Наши дома разрушены, вещи остались внутри. Некоторые хижины с соломенными крышами рухнули прямо на детей».

Нынешние наводнения в Пакистане – сильнейшие за десятилетие. Они начались после рекордных муссонных ливней и таяния ледников в северных горах на фоне рекордной летней жары.

По данным властей, жертвами стало уже 1325 человек, треть из них – дети.

В целом наводнения и оползни затронули 15% населения страны, это 33 миллиона человек. Разрушен миллион 600 тысяч домов, а также дороги, железнодорожные пути и системы связи. Почти 640 тысяч человек разместились в палаточных городках.

Затоплено 800 тысяч гектаров сельхозугодий. Вода уничтожила как новый урожай, так и запасы старого.

ООН призвала выделить Пакистану 160 миллионов долларов, чтобы страна смогла справиться с последствими.

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