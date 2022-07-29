Катастрофическое наводнение: штат Кентукки под водой

Сильные дожди вызвали внезапное наводнение на востоке США. Ливни прошли в горах Аппалачи. После этого вода..

Сильные дожди вызвали внезапное наводнение на востоке США. Ливни прошли в горах Аппалачи. После этого вода хлынула в округа штата Кентукки, смывая мосты, дороги и дома и затапливая школы и другие строения.

Больше всего пострадали округи Перри и Флойд. При этом чрезвычайное положение объявили по всему штату, поскольку он буквально оказался под водой.

Спасатели называют ситуацию катастрофической. Сейчас они работают днём и ночью, чтобы найти всех пропавших, а также снять людей, застрявших на крышах домов.

Уже сообщается о троих погибших. И, как говорит губернатор штата, число жертв будет расти. По его словам, эти наводнения станут наиболее смертоносными и масштабными в истории штата. Разрушены могут быть сотни домов и построек.

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[Энди Бешар, губернатор штата Кентукки]:

«Это одно из самых страшных, самых разрушительных наводнений в истории Кентукки. Ситуация постоянно меняется. В большинстве мест мы видим, что вода не отступает. На самом деле, уровень ещё не достиг пика. Мы ожидаем огромного материального ущерба и гибели людей».

В горах Аппалачи сообщают об оползнях. Стихия также оставила без света более 20 тысяч домохозяйств в Кентукки и ещё почти 10 тысяч в Вирджинии и Западной Вирджинии.

В некоторых районах выпало до 220 миллиметров осадков. При этом дожди пока не прекратились. Это означает, что ситуация может ещё больше усугубиться.

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