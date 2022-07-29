Автобус упал в пропасть в Никарагуа: погибли мигранты из Венесуэлы

Смертоносное ДТП в Никарагуа. Автобус с пассажирами упал в пропасть. В результате инцидента погибло 14 человек...

Смертоносное ДТП в Никарагуа. Автобус с пассажирами упал в пропасть. В результате инцидента погибло 14 человек. 13 из них – граждане Венесуэлы. Ещё 47 человек пострадали.

При этом разные чиновники называют разные цифры. Так, комиссар Организации американских государств по проблемам венесуэльских мигрантов сообщил, что в этом ДТП погибло 15 венесуэльцев: девять мужчин, пять женщин и ребёнок.

[очевидец]:

«Мы пришли помочь, но нам сказали, что уже достаточно людей, и не пустили. Сначала власти сказали, что погибло 20 человек, потом – что 16. Это были венесуэльцы и другие мигранты, которые ехали в автобусе».

Перед падением автобус столкнулся с двумя автомобилями. По словам очевидцев, водитель превысил скорость. Инцидент произошёл на Панамериканском шоссе в никарагуанской провинции Эстели.

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[очевидец]:

«Водители очень неосторожны. Они знают, что дорога Кукамонга частично перекрыта, и там строят ограждения, но водители несутся на большой скорости. Если сигналишь им, могут притормозить, но не всегда. Водителям нужно ездить аккуратнее, как и пешеходам тоже нужно быть аккуратнее – никто не соблюдает правила».

Причина бегства людей из Венесуэлы – экономический и гуманитарный кризис. По данным ООН, не менее шести миллионов венесуэльцев покинули свою страну за последние пять лет.

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