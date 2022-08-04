«Всё разрушено»: жители Кентукки убирают завалы после наводнения

[жительница Кентукки
Дата загрузки: 2022-08-04
[жительница Кентукки]:
«Вам нужны продукты? Может, подгузники? Очень жаль ваш дом!»
С подобными вопросами эта семья обращается ко всем, кого встречает на своём пути. Она ездит по горным районам в штате Кентукки и помогает тем, кто пострадал от недавнего масштабного наводнения.
Сильные ливни принесли настоящее бедствие. Вода смывала дома и машины. Многим теперь нужны самые элементарные вещи. Например, швабры для уборки дома от грязи.
[жительница Кентукки]:
«Всё разрушено: четыре трейлера, сарай, дом и парковка».
В мешках снэки, консервы, крупы и мука. Иногда раздают напитки рабочим, которых встречают на дороге.
[жительница Кентукки]:
«Мне нравится это делать: давать людям еду и всё остальное, то, что им очень нужно. Так я чувствую себя счастливой».
[житель Кентукки]:
«Не знаю, такое чувство, что это Бог хочет, чтобы я так делал».
[жительница Кентукки]:
«Отлично. Я так тобой горжусь. Хочется плакать. Именно поэтому мы это делаем: поскольку этого от нас хочет Бог».
Наводнения унесли жизни, по меньшей мере, 37 человек, в том числе четверых детей.
Многие люди оказались не готовыми к такому внезапному приходу воды. Также в некоторых районах сошли оползни.
Власти называют это бедствие худшим в истории штата. Говорят, что на поиски тел погибших уйдёт несколько недель.
[Дина Линн, совладелица юридической фирмы]:
«Сначала было очень тяжело и грустно видеть обломки того, ради чего мы так усердно работали. Но опять же, мы благодарим Бога за то, что мы и наши близкие живы. Мы очень сочувствуем тем, кто потерял гораздо больше. Сейчас пытаемся помочь всем, кому можем».
Наводнения стали вторым крупным бедствием, которое обрушилось на Кентукки за семь месяцев. В декабре здесь пронеслась серия торнадо. Тогда погибло около 80 человек.
Короткая ссылка на эту страницу: