«Всё разрушено»: жители Кентукки убирают завалы после наводнения

[жительница Кентукки]:

«Вам нужны продукты? Может, подгузники? Очень жаль ваш дом!»

С подобными вопросами эта семья обращается ко всем, кого встречает на своём пути. Она ездит по горным районам в штате Кентукки и помогает тем, кто пострадал от недавнего масштабного наводнения.

Сильные ливни принесли настоящее бедствие. Вода смывала дома и машины. Многим теперь нужны самые элементарные вещи. Например, швабры для уборки дома от грязи.

[жительница Кентукки]:

«Всё разрушено: четыре трейлера, сарай, дом и парковка».

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В мешках снэки, консервы, крупы и мука. Иногда раздают напитки рабочим, которых встречают на дороге.

[жительница Кентукки]:

«Мне нравится это делать: давать людям еду и всё остальное, то, что им очень нужно. Так я чувствую себя счастливой». [житель Кентукки]:

«Не знаю, такое чувство, что это Бог хочет, чтобы я так делал». [жительница Кентукки]:

«Отлично. Я так тобой горжусь. Хочется плакать. Именно поэтому мы это делаем: поскольку этого от нас хочет Бог».

Наводнения унесли жизни, по меньшей мере, 37 человек, в том числе четверых детей.

Многие люди оказались не готовыми к такому внезапному приходу воды. Также в некоторых районах сошли оползни.

Власти называют это бедствие худшим в истории штата. Говорят, что на поиски тел погибших уйдёт несколько недель.

[Дина Линн, совладелица юридической фирмы]:

«Сначала было очень тяжело и грустно видеть обломки того, ради чего мы так усердно работали. Но опять же, мы благодарим Бога за то, что мы и наши близкие живы. Мы очень сочувствуем тем, кто потерял гораздо больше. Сейчас пытаемся помочь всем, кому можем».

Наводнения стали вторым крупным бедствием, которое обрушилось на Кентукки за семь месяцев. В декабре здесь пронеслась серия торнадо. Тогда погибло около 80 человек.

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