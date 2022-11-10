Катастрофические наводнения в Африке могут обернуться длительным голодом

Фермер Куман Левис собирает остатки сорго на затопленном поле в Чаде. Почти весь урожай просто сгнил...
Дата загрузки: 2022-11-10
Стихийное бедствие застало людей врасплох.
[Куман Левис, фермер]:
«Это почти всё, что я смог собрать. И это меньше десятой доли того, что я собираю обычно. В такой ситуации все местные фермеры. Я не знаю, как мы это переживём».
Бернадетт Хэндинг выращивает просо неподалёку. До поля ей теперь надо добираться два часа на лодке. В воде встречаются змеи, а над водой донимают насекомые.
[Бернадетт Хэндинг, фермер]:
«Того, что мне удалось собрать, не хватит нашей семье даже на месяц. Но нам не на что покупать сорго на рынке. Зимой мы точно будем умирать от голода».
В регионе затопило почти миллион гектаров сельскохозяйственных угодий. По предварительной оценке, в целом могла погибнуть треть урожая. На будущее перспективы плохие, поскольку вода вымывает питательные вещества из почвы.
На фоне кризиса дорожают продукты. Например, на зерновые цены повысились в полтора раза.
[Махамат Юссуф, житель Чада]:
«Торговцы объясняют нам, что наводнения опустошили поля. Теперь ожидается нехватка зерновых культур, таких как кукуруза и сорго. При этом зарабатывать деньги всё труднее».
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в Западной и Центральной Африке до наводнений страдали от нехватки продовольствия более 40 миллионов человек. Теперь их стало на три с половиной миллиона больше. 80% из них – фермеры.
По мнению экспертов, продовольственный кризис затянется на годы. Ранее сельское хозяйство в Африке пострадало от засухи. Ситуацию осложнили также конфликт в Сахельском регионе и пандемия коронавируса.
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