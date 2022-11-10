Катастрофические наводнения в Африке могут обернуться длительным голодом

Фермер Куман Левис собирает остатки сорго на затопленном поле в Чаде. Почти весь урожай просто сгнил...

Фермер Куман Левис собирает остатки сорго на затопленном поле в Чаде. Почти весь урожай просто сгнил. Мужчина – один из трёх с половиной миллионов жителей Западной и Центральной Африки, чьи посевы были уничтожены небывалыми наводнениями.

Стихийное бедствие застало людей врасплох.

[Куман Левис, фермер]:

«Это почти всё, что я смог собрать. И это меньше десятой доли того, что я собираю обычно. В такой ситуации все местные фермеры. Я не знаю, как мы это переживём».

Бернадетт Хэндинг выращивает просо неподалёку. До поля ей теперь надо добираться два часа на лодке. В воде встречаются змеи, а над водой донимают насекомые.

[Бернадетт Хэндинг, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Того, что мне удалось собрать, не хватит нашей семье даже на месяц. Но нам не на что покупать сорго на рынке. Зимой мы точно будем умирать от голода».

В регионе затопило почти миллион гектаров сельскохозяйственных угодий. По предварительной оценке, в целом могла погибнуть треть урожая. На будущее перспективы плохие, поскольку вода вымывает питательные вещества из почвы.

На фоне кризиса дорожают продукты. Например, на зерновые цены повысились в полтора раза.

[Махамат Юссуф, житель Чада]:

«Торговцы объясняют нам, что наводнения опустошили поля. Теперь ожидается нехватка зерновых культур, таких как кукуруза и сорго. При этом зарабатывать деньги всё труднее».

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в Западной и Центральной Африке до наводнений страдали от нехватки продовольствия более 40 миллионов человек. Теперь их стало на три с половиной миллиона больше. 80% из них – фермеры.

По мнению экспертов, продовольственный кризис затянется на годы. Ранее сельское хозяйство в Африке пострадало от засухи. Ситуацию осложнили также конфликт в Сахельском регионе и пандемия коронавируса.

Короткая ссылка на эту страницу: